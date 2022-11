Hoe controleer je verborgen moedervlekken?

Huidkanker komt steeds vaker voor, dus je moedervlekken in de gaten houden is verstandig. Maar hoe check je de vlekjes onder je haar of op andere moeilijk bereikbare plekken? Of hoeft dat niet?

Meer dan twintig jaar geleden ontdekte ze op haar buik een moedervlek die van kleur veranderde. Het bleek een melanoom, dat bovendien was uitgezaaid naar de lymfeklieren. Artsen hebben alle kwaadaardige cellen weggehaald en de tumor is nooit meer teruggekomen. Toch zit de schrik er nog steeds goed in en controleert ze haar lichaam zoveel jaar later nog altijd elke dag op verdachte vlekjes. Alleen, zo vraagt onze lezeres (61) zich af, hoe controleer je moedervlekken onder je haar?

Eerst over de dagelijkse inspectie. Dat is echt niet nodig, zegt dermatoloog Soe Janssens van het Nederlandse ziekenhuis Antoni van Leeuwenhoek, dat gespecialiseerd is in kankeronderzoek en kankerbehandeling. Janssens houdt zich bezig met huidkanker en doet ook chirurgische ingrepen. “Wij adviseren ex-patiënten om vier keer per jaar de huid en de lymfeklieren te controleren. Door zachtjes op de klieren te drukken kun je voelen of ze gezwollen zijn en of nader onderzoek nodig is. Ze zitten onder meer in de oksels, de liezen, de hals en rond de sleutelbeenderen.”

ABCDE-regel

Voor moedervlekken geldt de ABCDE-regel, zegt Janssens, waarbij de letters staan voor de punten van aandacht. “Als je een van deze vijf veranderingen ziet, is dat voldoende reden om naar de huisarts te gaan.”

• Asymmetrie: is de vorm veranderd?

• Border: is de rand minder scherp of grilliger?

• Color: is de moedervlek anders van kleur?

• Diameter: is ze groter of kleiner geworden?

• Evolutie: is de vlek dikker geworden, of jeukt ze?

Op je buik of onderarm is dat allemaal goed te zien, maar moedervlekken zitten op de meest onmogelijke plekken. Onder de voetzolen, achter de oren, onder de nagels, en ja, ook onder je haar. “Onder de nagels kun je nog zien of ze verkleuren of bloeden, maar op je hoofd is dat lastiger. Zeker als je een dikke haardos hebt. Hoe vaak de vlekjes op de hoofdhuid voorkomen, valt moeilijk te zeggen.”

Immuuntherapie

Dr. Janssens raadt aan om de partner af en toe te laten checken, of de kapper. “Ik doe het ook weleens in de behandelkamer, maar 100 procent zeker ben je nooit van je zaak. De vlekjes op je hoofd kunnen verraderlijk zijn.”

Janssens benadrukt het meermaals in het gesprek: ga bij elke ABCDE-verandering naar de huisarts, want hoe eerder je aan de bel trekt, hoe beter de prognose. “Melanoom is namelijk uitstekend te behandelen. We snijden het vlekje weg, wachten op de uitslag van het lab, en op grond daarvan schrapen we nog wat extra gezonde huid weg. Daarna kunnen mensen honderd worden.”

Zelfs als de tumorcellen zijn uitgezaaid, is er nog altijd perspectief, zegt Janssens. “In de afgelopen jaren zijn behandelingen ontwikkeld die hele goede resultaten laten zien. Immuuntherapie is daar een goed voorbeeld van. Daarmee kun je het afweersysteem zodanig prikkelen dat kankercellen beter worden opgeruimd. Dat geldt voor uitgezaaide cellen in de huid, lymfeklieren en de organen. Dat kan de lever zijn, maar ook in de hersenen zie je dat cellen kunnen slinken na immuuntherapie. Er is geen garantie dat ze voorgoed wegblijven, maar de prognose is alleszins beter dan vroeger.”

