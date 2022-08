Hoe bescherm je je tegen inbraak in de vakantie?

Dat zoveel Belgen precies in de zomervakantie vrezen voor een inbraak, is natuurlijk niet helemaal onlogisch. Dieven slaan precies dán toe wanneer veel mensen op vakantie zijn, en heel wat huizen onbeheerd achterblijven. Woningen waar niemand thuis is, vallen nu eenmaal op. Toch kun je met een aantal kleine voorzorgen de kans op een inbraak fel doen afnemen. Hoe meer bewoond je huis eruitziet, hoe minder inbrekers zich aan een bezoek zullen wagen.

4 tips om inbrekers af te schrikken

• Zorg voor ‘beweging’ in en om je huis

Laat je rolluiken niet twee weken naar beneden, maar zorg dat ze regelmatig worden opgehaald. Vraag aan buren of vrienden om elke dag de post te lichten. Een overvolle brievenbus is meestal het teken dat er iemand een paar dagen niet thuis is. Spreek ook met een buur af om geregeld of permanent tijdens je afwezigheid op de oprit te parkeren. Een huis met een geparkeerde auto oogt veel bewoonder.

• Werk met timers voor je buitenverlichting

Inbrekers haten het als er plots lichten aanflitsen als ze door je tuin wandelen, omdat ze dan goed herkenbaar zijn. Installeer dus bewegingssensoren en timers voor je buitenverlichting, zodat de tuin volledig oplicht als er ongewenst bezoek komt. Met slimme schakelaars kun je je verlichting zo programmeren dat ze automatisch aangaat als het donker wordt.

• Sluit alles goed af

Veilig op vakantie vertrekken wil ook zeggen dat je je huis goed afgesloten achterlaat. Sluit dus élk raam en laat zeker geen klein raampje openstaan ‘om te verluchten’. Installeer ook degelijke kwaliteitssloten op de deur, en vergrendelbare raamkrukken. Hoe meer moeite een inbreker moet doen om binnen te raken, hoe groter de kans dat hij niet voor je huis kiest. Laat geen ladders rondslingeren in je tuin, en berg ook kostbare tuinmeubelen op.

• Vraag vakantietoezicht aan

In sommige gemeentes kun je bij de politie ‘vakantietoezicht’ aanvragen tijdens je afwezigheid. De politie neemt dan regelmatig een kijkje aan je woning, zowel overdag als ’s nachts.

Waarom heb je een diefstalverzekering nodig?

Je kunt alle mogelijke voorzorgen nemen, een inbraak is nooit helemaal uit te sluiten. Met 12.885 geregistreerde woninginbraken in 2021 in België (meer dan 35 per dag) is een diefstalverzekering geen overbodige luxe. Precies daarom is het zo interessant om je brandverzekering huuraansprakelijkheid uit te breiden met de waarborg inbraak of diefstal. Die waarborg dekt niet alleen je gestolen spullen, maar ook de schade als gevolg van de inbraak. De deur die inbrekers hebben geforceerd om je huis binnen te geraken, of het raam dat ze insloegen bijvoorbeeld.

De diefstalverzekering komt enkel tussen als duidelijk is dat je je huis voldoende hebt beveiligd toen je vertrok. Als inbrekers via een openstaand raam je woning binnendringen, zijn er geen braaksporen. In dat geval zal de verzekeraar niet tussenkomen in de schade.

De juiste diefstalverzekering vinden? Vergelijk hier diverse verzekeraars op Independer.be en zie je meteen of je kunt besparen.

