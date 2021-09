Hoe bepaal ik de huurprijs? En waar koop ik het best? Onze woonexpert geeft advies voor investeringen in studentenkoten

Binnenkij­ken bij de superrij­ken: een blik achter de gevels van de meest exclusieve panden in België

9 juli Luxevastgoed blijft verkopen als zoete broodjes. Helaas zie je maar zelden hoe de happy few in ons land wonen. Daarom ging onze woonexpert Björn Cocquyt op zoek naar tien van de meest exclusieve huizen die nu op de markt staan. Het resultaat is een unieke blik op de interieurs en domeinen die achter de gevels van luxevastgoed schuilgaan. Van een moderne villa die volledig met zink is ingepakt, over een dijkwoning tot een 16de-eeuws kasteel waar de zoon van schilder Peter Paul Rubens ooit nog woonde.