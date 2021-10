Hoe begeleid je een kind met overgewicht? “Maak van eten geen beloning”, adviseert de pediater

Zo’n twintig procent van de jongeren in ons land is obees of heeft overgewicht. “Dat heeft een grote impact op hun gezondheid, maar ook op hun zelfbeeld”, zegt kinderarts Kim Van Hoorenbeeck. “En er is een groot risico dat ze zwaarlijvige volwassenen worden.” Ze legt uit wanneer je als ouder aan de alarmbel moet trekken en wat je kan doen om je kind een duwtje in de goede richting te geven.