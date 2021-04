Hieraan herken je een bore-out en dit kan je eraan doen

Een bore-out is eigenlijk de tegenhanger van een burn-out. De werkdruk is zodanig laag of de taken die je uitvoert zijn te routinueus waardoor je je iedere werkdag verveelt. Dit maakt je moe en op termijn zelfs depressief. Hoewel we burn-out en bore-out als elkaars tegenpolen kunnen beschouwen, zijn de symptomen vrijwel dezelfde. Je voelt je uitgeblust, slaapt slecht, bent prikkelbaar, cynisch en soms zelfs agressief. Je kan ook last hebben van fysieke klachten als hoofdpijn en kampt met een verlaagde weerstand. Extra gevaar van een bore-out is dat we deze aandoening soms nog minder snel herkennen dan een burn-out. Er is immers niet altijd verveling in het spel. Vaak zorgt een laag zelfbeeld ervoor dat je wel voortdurend bezig bent, maar niet met dingen waar je energie uit haalt.

Overgekwalificeerd

De belangrijkste vraag is: hoe verhelp je een bore-out? Een specifieke behandeling bestaat er helaas niet. Een bore-out kan je niet klinisch aantonen en is dan ook geen reden om thuis te blijven. Je kan enkel de oorzaak aanpakken.

Het gebeurt soms dat de job waar je aanvankelijk wild enthousiast over was na verloop van tijd begint tegen te steken. Je botst telkens op dezelfde successen en problemen en biedt die laatste op automatische piloot het hoofd. Herken je jezelf in deze situatie? Dan ben je waarschijnlijk uit je job gegroeid. Je hebt je talenten verder ontwikkeld, maar je werk is niet mee geëvolueerd en biedt je nu te weinig uitdaging. Mogelijk heb je wel een fijne band opgebouwd met je collega’s en werkgever, en wil je deze relatie niet verbreken voor een nieuw avontuur. De oplossing luidt dan je overste erover aan te spreken. Informeer of je interessante nieuwe taken kan opnemen of kan verruilen voor enkele waar je op uitgekeken bent. Misschien kan je zelfs doorgroeien naar een andere functie.

Je kan je werkgever ook vragen een cursus te mogen volgen. Zo doorbreek je de dagelijkse routine en krijg je de kans jezelf verder te ontwikkelen binnen een interessegebied. In het beste geval kan je de verworven skills nadien toepassen in je job en breidt je baas je verantwoordelijkheden hiertoe uit. Wie zijn geest scherp houdt en zichzelf blijft uitdagen door levenslang te leren, geeft een bore-out geen kans.

Heroriënteren

Is een opleiding of herzien takenpakket bij je huidige werkgever geen optie, zit er weinig anders op dan uit te kijken naar een nieuwe baan. Stel je voor hoe je leven er over x-aantal jaar zal uitzien indien je geen actie onderneemt. Staat dit beeld je niet aan, is het aan jou om zo snel mogelijk iets aan je situatie te veranderen. Er zijn immers jobs genoeg. Zoek uit welke richting je wilt inslaan, informeer je grondig over de mogelijkheden en laat je eventueel bijstaan door een loopbaancoach. Pak uitstelgedrag aan door termijnen te bepalen waarbinnen je je doelen zal behalen.

Zelf op zoek naar een nieuwe uitdaging? Bekijk hier alle 18.000 openstaande vacatures op jobat.be.

Durven springen

Heb je weinig zelfvertrouwen, dan ben je extra gevoelig voor het ontwikkelen van een bore-out. Wie zijn eigen mogelijkheden onderschat, zal niet snel iets nieuws proberen. Je mist de moed om risico’s te nemen en legt je neer bij de situatie, hoewel die je niet gelukkig maakt. Subassertieve persoonlijkheden zijn er vaak van overtuigd dat een bepaalde job niet voor hen is weggelegd en roesten vast in hun huidige baan. Een assertiviteitstraining of de juiste therapie kunnen je helpen initiatief te nemen en te durven kiezen voor je eigen geluk.

Waag je de sprong naar een nieuwe job? Deze gratis sollicitatie-kit helpt je op weg.

Lees ook op Jobat.be: