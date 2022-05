Hier kan zelfs geen enkele Knokse flat aan tippen: luxepenthouse van bijna 19 miljoen geniet van waanzinnige uitzichten

Woon.We zullen misschien nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een penthouse in Miami die de stempel van Giorgio Armani draagt.

We beginnen met goed nieuws: deze penthouse staat sinds een paar weken te koop. Maar dan het slechte nieuws voor wie niet tot de superrijken behoort: je moet er 18,66 miljoen euro voor betalen. Maar voor dat geld krijg je gelukkig wel wat. Armani Casa is gebouwd aan Sunny Isles Beach, een exclusief stukje Miami dat aan de ene kant aan de Atlantische Oceaan grenst en aan de andere kant aan het kanalenstelsel van de Intracoastal Waterway. Het ontwerp is zo opgevat dat je van een spectaculaire 360 gradenuitzicht geniet van zodra je enkele verdiepingen hoog woont.

Op de bovenste etage van het 308-units tellende gebouw is het uitzicht natuurlijk het meest spectaculair. Zo goed als alle ruimtes van de 500 m² grote penthouse met vijf slaap- en zes badkamers worden erop getrakteerd. Uiteraard worden ze omringd door riante terrassen, samen goed voor meer dan 200 m². Centraal is er één dat met glas omgeven is waar je beschut kunt zitten én zwemmen in de private pool.

De building, in een residentie met onder andere een privérestaurant en fitness, draagt de naam Armani Casa en verwijst naar de interieurdesignstudio van de modeontwerper. Die heeft een eigen meubellijn en ook partnerships voor badkamers en keukens. Wie hier koopt, mag dus op beide oren slapen dat de inrichting even exclusief als de architectuur zal zijn. Oh ja, wie van plan is om een bod uit te brengen, raden we aan om niet te lang te wachten. Sinds corona is de verkoop van luxeverblijven boven de 10 miljoen euro in Miami met 160 procent toegenomen.

