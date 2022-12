Hete thee of koffie blijft hoofdoorzaak van brandwonden bij kinderen: “Spoelen met ijskoud water en Flammazine zijn géén aanraders”

KIJK. Dominique Persoone proeft futuristi­sche chocolade: “smaak werd bepaald met artifi­ciële intelligen­tie”. Kan dat lekker zijn?

Een opvallend mailtje belandde in de mailbox van de HLN Eten-redactie: een Fins merk meldde ons dat we exclusief ‘de chocolade van de toekomst’ in handen konden krijgen. Een box futuristische melkchocolade, waarvan de smaak bepaald werd met artificiële intelligentie: de chocolade van ieders dromen, volgens het bericht. We besloten de proef op de som te nemen, een box op te vragen en topchocolatier Dominique Persoone zijn oordeel te laten vellen.

29 november