Het vakantiegeld van Greet Rouffaer (62): “Omsingeld zijn door hordes toeristen? Liever wat comfort voor de weinige dagen dat ik er de broeksriem afgooi”

Actrice Greet Rouffaer (62), die we kennen van legendarische rollen in ‘Thuis’, ‘Max’ en ‘Wittekerke’, vertelt honderduit over waar ze haar vakantiegeld aan uitgeeft. In onze rubriek Centen & percenten, die voor de gelegenheid een zomers tintje kreeg, vertelt ze honderduit over waar ze haar vakantiegeld aan uitgeeft. “‘s Morgens uit je tent kruipen en dan een andere gast zien passeren met een pipi-emmer? Dan is mijn goesting om te ontbijten al over. Kamperen is niet mijn ding.”