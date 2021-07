Het vakantiegeld van Belle Perez (45): "Op reis vinden we het leuk om niet op een euro te kijken. Vakantie kost nu eenmaal centen”

Onze reisexpert toont de mooiste betaalbare logies in Tenerife: vanaf 65 euro per nacht heb je al een prachtige tweeper­soons­ka­mer

27 juni Er is geen ander Canarisch eiland dat zo’n aanbod aan prachtige hotels en ontspannende activiteiten biedt als Tenerife. Ook in de herfst en winter is het een topper voor wie er even tussenuit wil. Onze reisexpert Johan Lambrechts onthult 5 schitterende logeeradressen verspreid over het hele eiland, ook in het minder bekende noorden.