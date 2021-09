Het Schlagerfestival, Moose Bar XXL of Regi in concert: deze evenementen mag je dit najaar niet missen

Concerten

Liefde voor muziek live: 25 en 26 september

Beleef de muzikale parels waarmee Willy Sommers, Geike Arnaert, Tourist LeMC, Cleymans & Van Geel, Emma Bale, Ronny Mosuse en Bert Ostyn van Absynthe Minded elkaar op televisie omverbliezen voor de eerste keer ook live in de Lotto Arena in Antwerpen. Tickets zijn te koop vanaf 28,50 euro. Wees er nog snel bij en bestel de jouwe hier.

Volledig scherm Voor het eerst brengen de muzikanten van 'Liefde voor muziek' hun nummers ook live. © vtm

Regi, Kom Wat Dichterbij: 30 oktober

Zijn allereerste soloconcert op 1 mei 2021 werd afgelast, maar op 30 oktober kan Regi dan eindelijk doen waar hij meester in is: het Sportpaleis op stelten zetten. OT en Jake Reese zijn ook van de partij en dat is nog maar het begin van de mooi gastenlijst. Kom Wat Dichterbij belooft zijn beste concert ooit te worden, dixit Regi. Niet te missen dus! Tickets: vanaf € 22,90

Mama’s Jasje: 6 november

Mama’s Jasje bestaat 30 jaar en dat moet gevierd worden! Verwacht je aan een indrukwekkend repertoire met een selectie van -niet toevallig- 30 nummers. Tien greatest hits, tien hommages en tien spiksplinternieuwe songs, goed voor een memorabele avond in het Capitole in Gent. Een volledig overzicht van deze tournee vind je hier.

Niels Destadsbader: 26,27 en 28 november

We hebben er even op moeten wachten, maar in november is het dan eindelijk zover. Met zijn nieuwe show ‘Sterker’ is Niels Destadsbader klaar om zijn fans samen te brengen en hen te trakteren op een avond vol verrassingen. Een ding staat vast: het dak van het Antwerpse Sportpaleis vliegt eraf! Tickets: vanaf € 31,86

Arsenal: 9 december

Arsenal is terug! En hoe. Met hun nieuwste single “Animal” én met liveplannen dit najaar. Op donderdag 9 december staat Arsenal in de Lotto Arena in Antwerpen voor een opzwepende avond met tracks uit hun nieuwe album en alle favoriete songs. Tickets: € 39,70

Tomorrowland presents Dimitri Vegas & Like Mike: 17-18 december

Met hun grootste hits én nieuwe beats zijn Dimitri Vegas & Like Mike klaar om hét feestje van het jaar te bouwen in het Antwerpse Sportpaleis. De productie is naar goede gewoonte in handen van Tomorrowland. Spektakel en magie verzekerd! Tickets: vanaf € 38,59

Show & spektakel

Moose bar XXL: 25 september

De grootste après-skiparty van het land komt weer naar het Antwerpse Sportpaleis. Tijd om je lederhosen en dirndls van onder het stof te halen en de benen van onder je lijf te tanzen met een schnaps in de hand. Bij de vorige edities waren Willy Sommers, De Romeo’s, DJ Paul Elstak, Cascada, Snollebollekes en onze Anton aus Tirol-vriend DJ Ötzi van de partij. De organisatie belooft alvast om die muzikale line-up ook in deze editie door te trekken. Viel Spass! Tickets zijn te verkrijgen vanaf € 39,99, bestel ze hier.

Volledig scherm De grootste après-skiparty van het land komt weer naar het Antwerpse Sportpaleis. © rv

I love the 90’s: 16 oktober

Op 16 oktober 2021 brengt de Trixxo Arena in Hasselt je terug naar de 90's! D-Devils, Culture Beat, de Bonzai All Stars, Fiocco en vele anderen wekken hun beste 90’s beats weer tot leven. Haal je foutste outfit uit de kast en party like it’s 1999! Tickets zijn te koop vanaf € 41,90, reserveer ze hier.

Thank You For The Music – The ABBA Story: 30 oktober

De schitterende live show ‘Thank You For The Music - The ABBA Story’ keert terug naar ons land, met een internationale topcast die niet alleen verbazingwekkend hard op de originele line-up lijkt, maar de grootste ABBA-hits ook perfect weet te reproduceren. Een visueel en muzikaal spektakel over een onvergetelijk stukje muziekgeschiedenis! Tickets: vanaf € 33

30 Jaar Familie Feest: 29 januari

Fan van Familie? Noteer zaterdag 29 januari 2022 dan alvast in je agenda, want dan vindt het 30 Jaar Familie Feest plaats. Een entertainende liveshow voor fans van vroeger en nu met tal van optredens, acts en nostalgische beelden gebracht & beleefd door de cast van Familie. Een niet te missen ontroerend, humoristisch en nostalgisch spektakel. Tickets zijn te verkrijgen vanaf 35 euro, bestel ze hier.

Volledig scherm Kijk jij iedere dag trouw naar Familie? Dan is 30 Jaar Familie Feest iets voor jou. © vtm

Festivals

Extrema Extra: 17-19 september

Na de uitgestelde editie in juni slaagde de organisatie van Extrema Outdoor erin om met een extra editie uit te pakken. Het elektronische muziekfestival Extreme Extra trakteert muziekfans op de beste underground house en technobeats. Yves Deruyter, Amelie Lens en Kevin De Vries zijn maar enkele van de gekende Dj’s die hun opwachting maken in Houthalen-Helchteren. Tickets: vanaf € 47

Schlagerfestival: 22-24 en 29-30 oktober

We gaan weer schlageren! Fans van het Vlaamse lied kunnen hun hart ophalen op de 15e editie van het Schlagerfestival. Christoff, Bart Kaël, Willy Somers, Laura Lynn en vele anderen zetten de Hasseltse Ethias Arena op zijn kop, met Kürt Rogiers als immer enthousiaste gastheer. Deze verjaardagseditie belooft onvergetelijk te worden! Tickets: vanaf € 30

Blast from the past festival: 11 december

Sinds 2013 zet het metalfestival Blast From The Past topbands uit binnen- en buitenland op de affiche. Dit jaar tekenden onder andere Sortilège, Cyclone, Ostrogoth, Tokyo Blade, Witchfynde en Bütcher present. Uit eigen land zakken toppers als Cowboys & Aliens, After All en Woyote af naar Kuurne. Tickets: € 40,66

Het belooft een spetterend najaar te worden. Bekijk hier alle evenemententickets op de HLN Shop.

Lees ook: