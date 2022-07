“Het kan meer dan 25 jaar duren voor asbest je ziek maakt”: kan jij een schadevergoeding krijgen van het Asbestfonds?

Expert legt uit hoe je asbest herkent in woning: “Je vindt het in bouwmateri­a­len waarvan je het nooit zou vermoeden”

De voorbije jaren is al voor miljoenen vierkante meters aan asbest verwijderd in ons land. Toch duikt het schadelijke materiaal nog dagelijks op in oude gebouwen. Hoe herken het bouwmateriaal? Kun je het zelf veilig verwijderen? En wat zijn de risico’s? Jan Verheyen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) wijst de weg. “Zeker wanneer je losse asbestvezels inademt kan je zwaar ziek worden.”

6 oktober