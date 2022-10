Het is weer paddenstoelentijd! Maar waar komen die altijd zo snel vandaag? “In Vlaanderen kan je meer dan 4.000 soorten paddenstoelen vinden”

Wie een wandeling door de bossen heeft gemaakt in de afgelopen dagen kan er niet omheen kijken, de paddenstoelen zijn weer in het land. Want die horen nu eenmaal bij herfstachtig weer. Maar waarom gedijen paddenstoelen zo goed in dit jaargetijde? Wat vinden ze zo lekker aan de herfst?

Een paddenstoel is eigenlijk geen organisme op zich, maar slechts een onderdeel ervan. Meer bepaald van een schimmel. Heel het jaar lang liggen hele netwerken van schimmeldraden verstopt onder de grond of in bomen. Ze zijn er dus elk seizoen, ook al zie je ze niet.

Maar enkel als de omstandigheden goed zijn, zullen de schimmels hun vruchten - de paddenstoel - tentoonspreiden. Een beetje zoals je enkel appels of kastanjes op bepaalde momenten ziet verschijnen. Schimmels hechten vooral belang aan de aanwezigheid van voedsel, water en de juiste temperatuur. En die drie zaken kunnen ze allemaal afvinken in de herfst, waardoor er plots overal paddenstoelen in groten getale opduiken.

Volledig scherm Kijk zeker eens rond in de komende dagen en weken, want in Vlaanderen zijn er meer dan 4.000 verschillende soorten paddenstoelen te vinden. © Onze Natuur

Zo leven schimmels voornamelijk van organisch afval. Meer dan 90 procent van de afbraak van onder andere takken en bladeren in een bos gebeurt door hen. Dus als deze massaal naar beneden vallen in de herfst hebben de schimmels een overvloed aan voedsel om van te smullen. Het ideale moment om hun vruchten te laten groeien die instaan voor de voortplanting van de schimmel. Daarnaast is het in de herfst ook niet te warm of koud, en ook niet te zonnig.

En misschien wel de belangrijkste voorwaarde voor de groei van een paddenstoel: er moet voldoende regen vallen. Want al dat water is een belangrijk onderdeel in hun razendsnelle groeiproces. Een schimmel laat een paddenstoel groeien door zijn cellen vol met water te zuigen. Dat proces noemt men ‘celtrekking’ en is de reden dat een paddenstoel voor 95 procent uit water bestaat. En dat gaat aan een rotvaart. Want het is je misschien al opgevallen: de ene dag zie je nog niets, en de volgende staat er ineens een joekel van een paddenstoel. Men zegt niets voor niets: ‘Ze schieten als paddenstoelen uit de grond.’

Kijk dus zeker eens rond in de komende dagen en weken. Want in Vlaanderen zijn er meer dan 4.000 verschillende soorten paddenstoelen te vinden. Sommige heel kleurrijk, andere dan weer zeer smaakvol.

Lees ook: