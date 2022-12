“Het is onzin dat je aan je genen niets kan veranderen”: arts geeft advies om gezond oud te worden

Hoe je het ook draait of keert: verouderen doen we allemaal. Maar hoé we verouderen, hebben we volgens hoogleraar interne geneeskunde Andrea Maier (44) zelf in de hand. “Hoe oud je wordt, wordt voor 20 procent bepaald door erfelijkheid en voor 80 procent door je levensstijl”, vertelt ze. “Zelfs op 80-jarige leeftijd vallen er nog jaren winst te boeken door verandering.” Waar moet je dan op letten? En kunnen we ook uiterlijke factoren zoals rimpels afremmen?