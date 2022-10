Het gezin van Anne-Catherine (33) woont op 120 vierkante meter: “Bij de renovatie was elke centimeter belangrijk”

Hier vind je de laagste woningprij­zen in Vlaanderen en Brussel: woonexpert toont 6 knappe huizen die er te koop staan vanaf 225.000 euro

Notaris.be berekende dat de gemiddelde woningprijs in Vlaanderen tijdens de eerste helft van dit jaar is gestegen tot 341.635 euro (+6,1%) en in Brussel tot 565.866 euro (+4,9%). Maar afhankelijk van waar je precies een woonst koopt, krijg je soms meer waar voor je geld. Onze woonexpert Bjorn Cocquyt toont enkele interessante huizen in vijf gemeenten die de goedkoopste van hun provincie of gewest zijn.

12 september