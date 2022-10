'Hét geheim van een geslaagde naturelle make-up zit hierin': topvisagiste Angelique Vandewinkel ontleedt de 'no make-up, make-up look’

HLN ShopAan iedereen die eigenlijk geen make-up wil dragen: de ‘no make-up’-make-uplook is er voor jullie. Met deze 9 tips onthult topvisagiste Angelique Vandewinkel aan HLN Shop hoe je in geen tijd je slaapgezicht omtovert tot de mooiste versie van jezelf. Zonder dat het opvalt dat je gemaquilleerd bent.

Tip 1: Werk vermoeidheid weg met concealer

Wallen, donkere kringen,… Vermoeidheid nestelt zich onder je ogen. “Concealer is het perfecte hulpje om vermoeidheid weg te werken en je blik op te lichten”, vertelt Angelique Vandewinkel. Als je het juist aanpakt tenminste. “Kies je concealer een tint lichter dan je natuurlijke huidskleur. Concealers in stiftvorm zijn heel populair, maar zelf hou ik meer van de crèmevariant omdat die wallen en verkleuringen perfect de hele dag verstopt.” Concealer breng je het liefst niet aan met je vinger, maar met een penseel. “Start ook niet vlak onder de wimperrand, maar begin een kleine centimeter lager en werk zo naar de wimperrand toe. Verdeel het product netjes over de huid en werk verder naar beneden, tot voorbij de ‘wal’. Enkel onder het oog camoufleren heeft niet veel effect. Voor een verzorgde, naturelle look is het belangrijk om het product goed te blenden. Concealer is trouwens ook ideaal om rode vlekjes op je gelaat weg te werken.” Maak tot slot je penseel proper op een tissue en ga nog een laatste keer over de opgemaakte huid. “Zo versmelt de concealer mooi en vermijd je stoplijnen.”

Tip 2: Gebruik fond de teint

Veel mensen gruwelen van fond de teint, maar eens de 30 gepasseerd vindt Angelique het een must. “Ik zie vrouwen vaak vasthouden aan het make-upritueel uit hun jeugd. Maar als je enkel mascara draagt, zie je er vermoeider uit dan wanneer je ook wat fond de teint zou gebruiken.” Een beetje fond de teint is genoeg om je huid op te frissen. Kies een kleur die zoveel mogelijk aanleunt bij je natuurlijke teint. “Ga maximaal één tintje donkerder als je van meer kleur houdt. Breng wat fond de teint aan op je hand, dep je foundationborstel erin en verdeel het product over je gelaat. Blend de crème goed naar de hals toe, zodat je geen zichtbare randen creëert en ga ook over het bewegend ooglid. Blijf weg van je concealer, maar maak wél een kleine verbinding zodat je niet ziet waar je concealer eindigt en je fond de teint start. Dep je borstel schoon op een tissue en ga nog een laatste keer over je gelaat om vlekken en strepen te voorkomen.”

Tip 3: Voorkom glimmen met transparant poeder

Transparant poeder gaat glimmen tegen en zorgt ervoor dat je fond de teint langer houdt. “Je vindt het in losse of compacte vorm. Kies voor wat jij het makkelijkst vindt en breng het poeder met een donsje aan op je gelaat.” Het product verandert niets aan de kleur van je make-up. “Dep het dus gerust ook op je oogleden en op de concealer. Het teveel aan poeder neem je weg met een dikke poederborstel.”

Tip 4: Verzorg en accentueer je wimpers

Mascara opent je blik. “Gebruik om je wimpers te verzorgen en een beetje te verlengen eerst een lashconditioner.” Breng nadien de mascara zigzaggend aan in verschillende laagjes. “Strijk gerust ook eens van boven naar beneden, maar eindig altijd met een liftende beweging naar boven. Vergeet zeker je binnenste en buitenste wimperhaartjes niet, zodat je een mooie waaiervorm creëert.” Bij een make-uplook zonder oogschaduw vindt Angelique het niet nodig om ook je onderste wimpers aan te zetten. “Dat oogt soms wat hard.” En zijn je wimpers met de jaren wat minder vol geworden? “Gebruik dan eens donkerbruine of diepblauwe mascara voor een zachter effect.”

Tip 5: Laat je wenkbrauwen spreken

Wenkbrauwen zijn de kapstok van je gezicht. Ook in een ‘no make-up’-make-uplook verdienen ze wat extra aandacht. “Zorg voor een verzorgde vorm, zonder wildgroei, en kleur ze een beetje bij. Een zachte wenkbrauwmake-up geeft een natuurlijke lift aan je gelaat. Zelf gebruik ik nooit een wenkbrauwpotlood. Een wenkbrauwpoeder zorgt voor een veel natuurlijker effect. Zorg met een wenkbrauwpenseel heel subtiel voor wat extra kleur tussen de haartjes. Werk altijd met de haargroeirichting mee en volg de vorm van de wenkbrauw: ga van de wenkbrauwbasis naar het hoogtepunt en weer naar beneden. Met een wenkbrauwborsteltje veeg je overtollig poeder weg. Niemand zal merken dat jouw wenkbrauwen opgemaakt zijn, maar jij ziet meteen het verschil.”

Tip 6: Werk af met blush

Hét geheim van een geslaagde naturelle make-up zit ‘m in de blush. “Blush brengt leven in je gelaat. Breng het poeder aan op de denkbeeldige lijn tussen je mondhoek en je slapen. Een makkelijk trucje: lach naar jezelf in de spiegel, plaats een vinger naast je neusvleugel en verdeel de blush nu op je ‘appelwangetje’. Werk verder uit op je jukbeen en vervaag naar je slaap toe. Vergeet niet te blenden!”

Tip 7: Geef je lippen een tikje kleur

Een lipverzorging met kleur geeft je een verzorgde mond! “Breng het product meteen aan op je lippen (of gebruik eventueel een lippenseel) en verdeel de crème door je lippen over elkaar te wrijven. Zo vermijd je het lipstickeffect en geniet je van verzorgde lippen met een plus.”

Tip 8: Contouren

Gebruik jij een bronzer ook weleens als fond de teint? Mis! “Een bronzer is bedoeld als shaper. Breng met een dikke borstel wat bronzerpoeder aan op de contouren van je gelaat: je hals, je kin, je kaaklijn, je haargrens. Eindig met een tikje bronzer net onder je blush, op je neus en vergeet je hals en decolleté niet om eventuele kleurverschillen weg te werken.” Last van een dubbele kin? “Met wat extra bronzer verzacht je alles wat je liever niet laat opvallen.”

Tip 9: Fixeer en hydrateer

De hele dag genieten van je ‘no make-up’-make-uplook? “Met een hydratatiespray fixeer je je make-up. Sommige sprays bevatten meteen ook heel wat vitaminen en antioxidanten die je huid extra voeding geven. Winwin!”

