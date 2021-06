Het EK vanop het terras volgen? Zo stream je tot buiten

MultimediaMet de zomerse temperaturen van afgelopen dagen supporteren velen onder ons graag buiten in de tuin of op het terras voor de Rode Duivels. Een televisietoestel kan je makkelijk op je terras zetten, maar hoe krijg je die videostroom optimaal mee naar buiten? Onze techredacteur overloopt de verschillende opties.

Als je alleen in de tuin ligt, kun je de EK-wedstrijden natuurlijk gewoon op je smartphone of tablet bekijken. Maar wanneer je vrienden ook mee komen kijken, heb je een groter scherm nodig. Een televisietoestel buitenzetten is op dat moment zo’n beetje je enige optie. Alleen werpt dat twee kleine technische hordes op.

Geen tv-aansluiting op terras of tuin

Ten eerste: de meesten onder ons hebben buiten geen reguliere tv-aansluiting, zoals een coax-poort voor Telenet of een dsl-aansluiting voor Proximus. Dus moet je over het internet gaan. Het eerste wat je best doet is checken of je wifinetwerk binnen sterk genoeg is om op je buitenlocatie videostreams toe te laten. Je kan dat checken met je smartphone. Als je maar één of twee streepjes van je wifi-signaal hebt, zul je een wifi-repeater moeten installeren om je signaal versterkt verder te zetten naar je tuin.

Hoe krijg je een videostream op je tv?

Maar horde nummer twee is nog wat moeilijker. Hoe krijg je die videostream nu op je tv? De meeste toestellen die vandaag in de winkel staan zijn Smart TV’s, met een besturingssysteem dat over apps beschikt. Het probleem hier is dat je enkel naar de EK-wedstrijden kunt kijken via de apps van VRTNU of Sporza. Die apps zijn - in tegenstelling tot bijvoorbeeld iPlayer in het Verenigd Koninkrijk - niet beschikbaar op Smart TV’s.

Maar je kunt makkelijk ‘casten’ van je smartphone/tablet/laptop naar je tv. De meest gangbare weg om dat te doen is via Chromecast (van Google, handigste vanop een Android-toestel) of AirPlay (van Apple, met dus een iPhone of iPad). Vervolgens is er de vraag of je tv daarover beschikt. Er zijn tv-toestellen op de markt met Chromecast en/of AirPlay ingebouwd. Als je televisie dat niet heeft, kan je ook apart een Chromecast-dongle kopen. Die kan je gewoon aan de HDMI-poort van je televisie hangen.

Een andere, minder elegante oplossing is natuurlijk een laptop naast de tv, en die daarop aansluiten via een HDMI-kabel. Daarvoor moeten beide toestellen natuurlijk over een HDMI- aansluiting beschikken: televisies hebben zo’n aansluiting quasi altijd, laptops niet.

TV’s met AirPlay én ChromeCast erin

Als je toch toe was aan een nieuwe tv voor het EK, die je eventueel naar buiten kunt dragen, kies je er dus best een met een ingebouwde Chromecast of Airplay. Zo’n televisietoestellen zijn er trouwens met hopen. We selecteren drie kwalitatieve toestellen, in verschillende prijscategorieën.

Sony Bravia KD 50x80j - Minder dan 1000 euro

Zoek je een televisie onder de duizend euro? Dan is deze Sony een interessante koop. Ondanks de lagere prijs heb je wel een toestel dat beschikt over de snelle X1-beeldchip van Sony en een 4K-scherm. Je vindt in deze prijsklasse echter geen OLED, en de beeldverwerkingssnelheid ligt lager dan bij de twee eerder genoemde toestellen.

LG OLED 55GX6LA - Meer dan 1000 euro

Voor iets meer dan duizend euro heb je deze topmiddenklasser van LG met oled-technologie (Organic Light Emitting Diodes). Dit scherm bevat zelfstandig oplichtende beeldkristallen, wat voor een mooiere kleurenpracht zorgt. Verder krijg je een goed contrast, en is het beeld vanuit verscheidene kijkhoeken duidelijk te zien. Twee minpuntjes aan deze televisie zijn de korte netsnoer en het ondermaatse geluid (dat wordt dus een extra soundbar).

Sony Bravia XR A80J - luxe versie

Als je wat meer geld kunt missen, en je wilt gaan voor een tv uit de hoogste speelklasse, dan is de XR65A80J eentje om naar te kijken. Volgens een test van Hardware.info is deze televisie erg geschikt om te gamen, en dàt betekent dat hij even geschikt is voor het streamen van sport. Daarnaast biedt deze televisie ook een spectaculair beeld met en diep contrast, natuurlijke kleuren en veel details in het zwart.

