Het EK 2021 op groot scherm volgen met vrienden in de tuin? Dat kan met deze beamers

MultimediaOp café kunnen we het EK maar met een gezelschap van 4 volgen, maar in je tuin kan je wel tien vrienden uitnodigen om voor de Rode Duivels te supporteren. Klaar voor een voetbalfeest in eigen tuin? Onze techredacteur ging alvast op zoek naar de beste beamers om buiten te installeren.

Wie een beamer voor binnen wil aanschaffen, heeft een ruime keuze aan toestellen. Maar hoe zit dat wanneer je buiten naar een voetbalwedstrijd wil kijken? Heel wat zaken waar je rekening mee moet houden gelden zowel voor binnen als buiten. Zo moet je in eerste instantie nagaan hoe ver je de beamer van de muur kan plaatsen en hoe groot je wil dat de projectie is. Nog beter dan een egale witte muur is werken met een projectiescherm.

Wanneer je weinig afstand hebt is het soms interessant om te kiezen voor een zogenaamde ‘short-throwprojector’. Doorgaans zijn zo’n beamers best prijzig, maar de Acer S1286H bewijst dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn. Voor nog geen 500 euro haal je een toestel in huis dat je op minder dan een halve meter van je muur kan plaatsen. De projectie heeft een resolutie van 1.024 op 768 pixels en een contrast van 20.000:1. Dat is een acceptabele ratio voor een model van deze prijscategorie - peperdure modellen gaan soms tot wel 2.500.000:1.

Volledig scherm Acer S1286H © Hardware.Info

Brandt het licht?

Nog zo’n interessante factor waar je op moet letten is de helderheid van de lamp. Die wordt aangegeven in ANSI-lumen. Voor wie buiten wil projecteren speelt dit zeker een rol: ‘s avonds zijn minstens 2.000 lumen voldoende, overdag 5.000 lumen of meer. Een projector met 5.000 lumen heb je in alle prijscategorieën. Een goedkopere versie is de Epson EB-2155W , die heb je vanaf 521 euro.

Volledig scherm Epson EB-2155W © Hardware.Info

Een duurdere projector met 5.000 lumen is het topmodel Optoma UHZ65LV, die kost 3.499 euro. Voor dat geld krijg je ook wel wat: dankzij de 4K-resolutie zijn zelfs de kleinste details zichtbaar. Het toestel heeft ook een ingebouwde lens-shift en verticale keystone-correctie, waardoor je de positie van de projectie kunt aanpassen wanneer de ondergrond waarop hij staat niet stabiel is.

Volledig scherm Optoma UHZ65LV © Hardware.Info

De opstelling

Wanneer je de perfecte beamer in huis hebt gehaald, is het belangrijk om alles juist op te stellen. Kies een plek uit met geen tot weinig direct zonlicht. Plaats je beamer op een stabiele ondergrond of hang ze ondersteboven aan bijvoorbeeld je terrasoverkapping. Ben je van plan om je beamer vaak van binnen naar buiten te verplaatsen? Misschien is de unieke LG 609820159 HU80KS Cinebeam Projector dan wel iets voor jou. Deze draagbare beamer projecteert beelden in 4K. Topkwaliteit dus! Het toestel kan zowel staand als liggend gebruikt worden en heeft een handvat zodat je het makkelijk kunt verplaatsen.

Volledig scherm LG 609820159 HU80KS Cinebeam Projector © Hardware.Info

Je laptop kan je via een HDMI-kabel met de beamer verbinden, al zijn er ook toestellen waar je een Chromecast aan kunt koppelen of die zelf zo’n ingebouwde functie hebben. Via een Chromecast kan je de beamer rechtstreeks vanop je laptop aansturen. Bij de Acer H7550ST is die functie ingebouwd. Deze full HD-beamer heeft een helderheid van 3.000 lumen en is in staat om schermen van 2,5 meter diagonaal te projecten vanop anderhalve meter afstand.

Volledig scherm Acer H7550ST © Hardware.Info

Naast het beeld is ook het geluid belangrijk. Zeker tijdens een voetbalwedstrijd wil je het commentaar kunnen horen boven het gebabbel van anderen. Vertrouw daarom niet op het geluid dat uit je computer of beamer komt, maar koop een extra paar speakers. De JBL Charge 4 kan je bijvoorbeeld draadloos met je laptop verbinden en gaat tot 20 uur mee. Genoeg voor minstens tien wedstrijden dit EK!

Volledig scherm JBL Charge 4 © Hardware.Info

