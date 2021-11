“Het doormaken van de ziekte beschermt je niet bij coronavirussen”: experts beantwoorden lezersvragen over het coronavaccin

“Draad of accu? Elk heeft zijn voor- en nadelen”: onze tuinexper­te test de beste bladrui­mers voor elk budget

De meest ecologische manier om bladeren weg te halen is nog altijd de ouderwetse bladhark. Geen benzinegeuren, geen elektriciteitsverbruik en vooral: je werkt geluidloos. Maar in een tuin met veel bomen, of als je lichaam niet (meer) mee wil, is het soms een te zware klus. Het meest ecologische alternatief? Bladblazers en bladzuigers op elektriciteit of accu. Dit zijn de aanraders van onze tuinexperte Laurence Machiels.

7 november