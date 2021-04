Herken jij deze 5 signalen? Dan ben je toe aan een nieuwe job

WerkplekBeleef jij minder plezier aan je werk dan vroeger? Je bent niet alleen. Volgens een onderzoek van hr-dienstverlener Tempo-Team i.s.m. KU Leuven is het aantal werknemers dat actief op zoek is naar een nieuwe uitdaging het afgelopen jaar verdubbeld. Maar hoe weet je nu of je je werk werkelijk ontgroeid bent, of gewoon last hebt van een coronadip? Jobat.be helpt je op weg met 5 vragen die meer inzicht kunnen bieden.

Ben je al langer ontevreden?

Het afgelopen jaar is er heel wat veranderd op de gemiddelde Vlaamse werkvloer. Sinds telewerk de norm werd zijn praatjes aan de koffiemachine vervangen door constante zorgen over kinderopvang, en schouderklopjes van collega’s door een eindeloze stroom videocalls in een home office van enkele vierkante meters groot. Dat je even wat minder goed in je professionele vel zit is gezien de omstandigheden niet meer dan normaal. Vond je echter al voor de coronamaatregelen dat je niet langer op je plaats zat, en is dat gevoel alleen maar toegenomen? Dan moet je het zeker nader onderzoeken.

Voer je al jaren dezelfde taken uit?

Gebrek aan uitdaging is een typische reden waarom veel werknemers gedemotiveerd raken. Als je jaar in jaar uit dezelfde taken uitvoert word je er natuurlijk goed in, maar als je ze op den duur haast met je ogen dicht kan riskeert je werk afstompend te worden. Werkgevers met een goed personeelsbeleid bieden medewerkers de kans om zich bij te scholen, nieuwe verantwoordelijkheden op te nemen en zo te groeien als professional en als persoon. Zien jouw dagen er - op het telewerk na - nog identiek hetzelfde uit als bij de start van je carrière en geeft dat jou een wrang gevoel, onderneem dan actie.

Voel je geen appreciatie?

Ook te weinig appreciatie kan je werkgeluk aardig in de weg staan. En dan hebben we het niet over appreciatie in de vorm van verloning. Want hoewel het leuk is om een bonus te krijgen na afloop van een stresserend project, het positieve gevoel dat daarmee gepaard gaat is slechts tijdelijk. Fijne reacties van klanten, een bedankje van een collega of lovende woorden van je chef laten een diepere indruk na en zorgen ervoor dat je op langere termijn gedreven blijft. Past dat niet in jullie bedrijfscultuur en heb je hier last van? Besef dan dat het knagende gevoel niet zal overgaan. En het is niet de bedoeling dat de vraag ‘waarom doe ik dit nog?’ continu door je hoofd spookt.

Ben jij veranderd als persoon?

Misschien vond je de competitieve sfeer op de werkvloer vroeger uitdagend, maar mis je nu bondgenoten. Misschien vond je het niet erg dat je dagen gelijk waren, maar mis je nu onvoorspelbaarheid. Misschien pendelde je als twintiger met plezier drie uur per dag, maar wil je die tijd nu doorbrengen met je gezin. Je interesses en noden veranderen in de loop van je loopbaan. Als er op bepaalde vlakken match meer is kan dat ook een aanleiding zijn om je job onder de loep te nemen.

Heb je geen perspectief op verandering?

Heb je het gevoel dat je niet langer op deze manier verder kan, dan is het geen slecht idee om je leidinggevende hierover aan te spreken. Leg duidelijk uit wat je mist in je job en kijk samen of er een manier is om daaraan tegemoet te komen. Wie weet voel je je wel beter met nieuwe verantwoordelijkheden of in een andere functie binnen de firma. Is hier geen ruimte voor, of is er meer nodig om je werkplezier terug te krijgen? Dan is het waarschijnlijk tijd om vacatures te bekijken.

