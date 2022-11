Herfstschoonmaak op school of op het werk? Recupel Pick-up haalt oude elektro gratis op

Een kapotte koelkast of lekkende koffiezetmachine, een computer die zijn beste tijd gehad heeft of rondslingerende gsm’s waar niets meer mee gebeurt: liggen er bij jou op kantoor of op school elektrische en elektronische apparaten die aan vervanging toe zijn? Laat ze niet zomaar rondslingeren, maar maak gebruik van Recupel Pick-up. De handige service haalt alles gratis op en zorgt voor een correcte recyclage. Opgeruimd staat netjes!

Elke organisatie – groot of klein, in welke sector dan ook – krijgt ermee te maken: vroeg of laat is de koelkast of koffiezetmachine aan vervanging toe of worden oude computers en gsm’s ingeruild voor nieuwe exemplaren. Omdat het binnen een kmo of andere organisatie niet altijd duidelijk is wat precies moet gebeuren om al dat elektro-afval op een correcte manier kwijt te geraken, belanden die toestellen vaak gewoon in een kast, de berging of de kelder. Daar worden ze vervolgens gewoon vergeten of genegeerd, soms wel jarenlang. Klinkt bekend in de oren? Met die slechte gewoonte maakt Recupel Pick-up komaf.

Wat is Recupel Pick-up?

Recupel maakt het met haar nieuwste service extra makkelijk voor bedrijven, scholen en organisaties om van al die oude elektrische en elektronische apparaten af te raken. De afvalverwerker komt alle elektro gewoon bij jou op het werk ophalen, zonder dat je ervoor hoeft te betalen, en zorgt er vervolgens voor dat alles netjes wordt verwerkt en gerecycleerd. Goed voor de portemonnee én voor de planeet.

Waarom is recycleren zo belangrijk?

Buiten het feit dat al die afgedankte toestellen in jouw bedrijf onnodig veel plaats innemen, is er nog een belangrijke reden waarom je er goed aan doet om je zogenaamde ‘e-waste’ op een verantwoorde manier te laten ophalen door Recupel. Toestellen die nog werken, kunnen een tweede leven krijgen door hergebruik en uit defecte apparaten kan vaak tot wel 98% aan materialen en waardevolle grondstoffen gerecycleerd worden. Die grondstoffen kunnen dan vervolgens opnieuw gebruikt worden om nieuwe apparaten te maken, zonder dat de natuur extra belast wordt.

Hoe gaat het precies in zijn werk?

Je kan ontzettend makkelijk gebruik maken van Recupel Pick-up. Allereerst dien je alle afgedankte elektronische en elektrische toestellen in je bedrijf te verzamelen. Denk aan laptops, koelkasten, computermuizen, koffiezetapparaten, schermen … Laat je opruimwoede gerust de vrije loop, want om gebruik te maken van de service, moet je minstens twee kartonnen dozen kunnen vullen.

Vervolgens vraag je online je pick-up aan bij Recupel. Hierbij kan je zelf aangeven welke container groot genoeg is voor jouw hoeveelheid elektro. Dat is niet alleen handig, je zorgt er zo ook voor dat het transport zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk verloopt. Je kunt ook foto’s of extra informatie over jouw verzamelde afdankers delen om de ophaling nog vlotter af te handelen.

Binnen enkele werkdagen zal een van de Recupel-chauffeurs je contacteren om een geschikt ophaalmoment af te spreken. Eens dat vastligt, worden de toestellen bij jou in het bedrijf opgehaald.

Ten slotte gaat Recupel aan de slag met jouw afgedankte elektro: toestellen die nog werken krijgen een tweede leven via kringloopwinkels, de grondstoffen van kapotte toestellen worden gerecycleerd en verwerkt tot nieuwe toestellen.

Klaar om komaf te maken met die stapels oude elektro in je bedrijf? Vraag dan een pick-up aan en blijf niet zitten met oude elektro.