Hemelbedden en warme kleuren: dit zijn de huidige interieurtrends voor de slaapkamer

Vragen over je belasting­brief? Onze fiscaal expert Michel Maus gidst je van A tot Z door je belasting­aan­gif­te

4 juni Ook fiscaal was 2020 geen jaar als een ander. En dus is de hulp van fiscaal expert Michel Maus welkom bij het invullen van je belastingaangifte. Of bij het nakijken ervan. Want één ding is wél hetzelfde als vorig jaar: als je een vooraf ingevulde belastingaangifte krijgt, kijk je die maar beter heel goed na. Want hoe zit het alweer met de nieuwe gunstige fiscale regels voor wie een huis wil kopen? Het afgelopen jaar belegd in bitcoins, maar geen idee welke fiscale gevolgen dat heeft? En wat moet je thuiswerkvergoeding en overuren?