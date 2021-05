Helpt een activity tracker om gezonder te leven? En welke scoren het best op een test? Gezondheidsexperte Annelies Vandenberghe geeft advies

Een eigen homefit­ness: welke spullen en apps heb je zeker nodig en wat kost het? Topkine­sist Lieven Maesschal­ck geeft advies

13 februari Fitbikes en crosstrainers waren wekenlang uitverkocht omdat iedereen een thuisfitness wil nu de gyms gesloten zijn. Maar wat heb je nu echt nodig? En is een duur toestel ook beter dan een goedkoop? “Het mooie aan een homefitness is dat je zelf bepaalt hoeveel geld je uitgeeft, 20 euro of duizenden euro’s”, zegt kinesist Lieven Maesschalck.