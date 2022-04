Help, mijn data zijn gelekt! Onze techexpert legt uit wat de gevaren zijn en wat je kan doen

Hoe herken je oplichting door cryptocri­mi­ne­len? “In een mum van tijd is mijn moeder 30.000 euro kwijt, wellicht voorgoed”

Waar geld circuleert, vertoeven oplichters en dieven, en dus zeker ook in de cryptowereld. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) kreeg in de eerste jaarhelft van 2021 liefst 54 procent meer vragen en meldingen van fraude met cryptomunten dan in de eerste helft van 2020. In dit artikel reconstrueren we hoe cryptocriminelen onlangs een 75-jarige vrouw oplichtten. “Ik vrees dat we het geld nooit gaan terugzien.” Crypto-expert Gwen Busseniers legt uit hoe je zo’n oplichting kunt herkennen én jezelf ertegen beschermt.

9 februari