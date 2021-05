Helft van alle auto-inbraken gebeurde in 12 Belgische gemeenten: bekijk hoe het zit in jouw gemeente

In de eerste 9 maanden van 2020 werden ruim 24.000 auto-inbraken geregistreerd in België. 50,2 procent van die inbraken concentreren zich in 12 van de 581 Belgische gemeenten. Het aantal diefstallen uit of aan auto’s was het hoogst in Brussel, gevolgd door Luik en Charleroi. In Vlaanderen scoort Antwerpen het slechtste. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van cijfers van de Federale Politie.

Grote verschillen per gemeente

Op gemeentelijk niveau zijn er grote verschillen wat auto-inbraken betreft. Tijdens de eerste negen maanden van 2020 werd het vaakst ingebroken in Brussel (2.254 keer), gevolgd door Luik (2.114) en Charleroi (1.729).

In andere gemeenten was het risico op inbraak minder hoog. Zo zijn er 283 Belgische gemeenten waar minder dan 10 incidenten werden gemeld. In 23 gemeenten werd zelfs helemaal niet ingebroken in auto’s tijdens periode waarin het onderzoek liep.

Daling aantal auto-inbraken door corona

De coronapandemie heeft grote impact gehad op de auto-inbraakcijfers in België. Zo nam het aantal inbraken van januari tot en met september 2020 met 29,1 procent af ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Het aantal meldingen van auto-inbraken daalde met 33,3 procent het sterkst in Wallonië. In Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nam het aantal diefstallen uit of aan auto’s af met respectievelijk 29,9 en 21,8 procent.

Op gemeentelijk niveau zijn de verschillen groter. Zo was de daling in Antwerpen (-50,2 procent) en Luik (-46,4 procent) veel sterker dan in Brussel (-28,6%), Charleroi (-27,4 procent) en Gent (-13,4 procent). In onder andere Oostende (+25,2%), Brugge (+11,2%) en Leuven (+9,9%) was net een toename te zien.

Of de daling in de schadestatistieken ook voor een daling in de verzekeringspremies zal zorgen, zal nog moeten blijken. Autodiefstal en schade door diefstalpoging of inbraak wordt vergoed door mini en full omniumverzekeringen. Alleen door regelmatig premies voor die verzekeringen te vergelijken, kan je voordeel boeken.

