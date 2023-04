Heel wat gebouwen uit ‘Arcadia’ werden digitaal bewerkt, maar dit bijzondere betonnen huis is echt

Woon.We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een huis in de buurt van Madrid dat gerust als filmlocatie had kunnen dienen voor de tv-reeks ‘Arcadia’.

Veel van de gebouwen in de serie op Eén zijn digitaal bewerkt, maar bij dit huis van Ensamble Studio is niks getrukeerd. Op het eerste gezicht lijkt het niet veel meer voor te stellen dan een – weliswaar indrukwekkende – constructie van gigantische betonnen balken. Maar die zijn zo gestapeld dat eronder volumes ontstaan om een zithoek, keuken met eethoek en open slaapkamer in te richten. Ze liggen allemaal rond een patio met zwembad.

Volledig scherm . © Ensmable Studio

De ene keer is een I-balk gebruikt, de andere keer een exemplaar in de vorm van een U. Een van die laatste is plat gelegd en afgewerkt als een zwembad dat aan weerszijden ver uit de woning steekt en op de uiteindes glazen wanden heeft. Hier baantjes trekken vergt een beetje moed. Om alles in evenwicht te houden, werden de posities van de balken nauwkeurig berekend en er is ook een tegengewicht van maar liefst 20 ton aangebracht.

Het grijs en zwart uit de gevel keert ook terug in het interieur, maar dankzij de zonnige omgeving voelt alles veel minder kil en grauw aan dan in de serie ‘Arcadia’. Integendeel, in de steeds langere periodes van extreme warmte die Spanje teisteren is de villa een ideale plek om verkoeling te zoeken.