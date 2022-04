Heeft je auto een contactloos sleutelsysteem? Zo vermijd je dat hackers er met je wagen vandoor gaan

Straffe kost: enkele onderzoekers van de KU Leuven zijn erin geslaagd om de keyless sleutel van de Tesla Model X te hacken. Zo omzeilden ze de beveiliging van de auto, namen ze de controle van de wagen over en reden ze er gewoon mee weg. Tesla loste het probleem onmiddellijk op met een software-update. Tegenwoordig zijn meer en meer auto’s uitgerust met een keyless-sleutelsysteem. Omdat het relatief makkelijk is het systeem te hacken, neemt ook het aantal diefstallen toe.

Hoe werkt een contactloos sleutelsysteem?

‘Keyless entry’ is technologie waarmee de nieuwste wagens zijn uitgerust, zodat de bezitter niet elke keer op het knopje van de afstandsbediening moet drukken om de auto te openen of te sluiten. Met een keyless-systeem moet je je ‘sleutel’ (een kastje of een kaartje) gewoon bij je dragen. Kom je in de buurt van je auto, dan detecteert de auto het signaal van de sleutel.

Helaas kunnen hackers relatief makkelijk die sleutel op afstand elektronisch ‘kopiëren’. Een van de dieven staat op maximaal vijf meter afstand van de sleutel, detecteert het digitale signaal en hackt de software. Daarna kopieert hij de ontgrendelingsgberichten om de auto te openen, en stuurt ze door naar een kompaan, die vlak bij je auto staat. Die maakt een koppeling met het voertuig, de portieren ontgrendelen zonder dat er een alarm afgaat, en hij rijdt met je wagen weg.

Wat kun je eraan doen?

De beste oplossing is een speciaal beschermhoesje rond je sleutel of afstandsbediening te laten aanbrengen. Zo komen er geen andere signalen doorheen, en kunnen hackers je sleutel niet kopiëren. Ook als je je sleutel met aluminiumfolie omwikkelt is er geen geleiding mogelijk. Heel wat diefstallen gebeuren als de sleutel thuis ligt, en het signaal op straat kan opgevangen worden. Bewaar je sleutels dus niet naast de voordeur of dicht bij de straat, maar bijvoorbeeld op de eerste verdieping of achteraan in je huis. Heeft je auto een elektronische startonderbreker, dan krijgen inbrekers je auto onmogelijk aan de praat.

Komt je autoverzekering tussenbeide?

Een goede autoverzekering is echt onmisbaar in geval van keyless entry autodiefstal. Met de verplichte BA of autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid ben je enkel verzekerd voor de materiële en lichamelijke schade die je veroorzaakt aan de tegenpartij bij een ongeval.

Veel uitgebreider is de kleine omnium of mini-omnium die de materiële schade vergoedt waar je zelf niet verantwoordelijk voor bent: diefstal, brand, glasbreuk, aanrijding met dieren en schade door natuurkrachten.

De ruimste dekking geeft de full omnium, die daarnaast ook je eigen materiële schade vergoedt bij een ongeval. Check dus zeker of je huidige autoverzekering nog wel de beste keuze voor je is!

Welke verzekering is het meest geschikt voor jou?

Hoe bewijs je keyless autodiefstal?

Sommige verzekeringsmaatschappijen eisen dat er bij diefstal van je wagen aantoonbare sporen van inbraak of geweld moeten zijn. Dat is bij een keyless auto vaak niet het geval. In Nederland vragen verzekeraars zelfs al een speciaal veiligheidscertificaat voor keyless auto’s, in België voorlopig niet. De meeste Belgische verzekeraars tonen zich gelukkig inschikkelijk als er geen sporen zijn van inbraak. Je moet wél direct aangifte doen bij de politie in geval van diefstal, en je moet ook naast je gewone sleutel de reservesleutel kunnen voorleggen.

