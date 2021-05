Heeft het zin om je smartphone en laptop verzekeren?

Bij de aankoop van een gsm of laptop maakt de verkoper je attent op de mogelijkheid om je toestel te verzekeren. Aangezien je je nieuwe aanwinst koestert, ben je misschien wel geneigd om snel toe te happen. Toch is het een goed idee om eerst uitgebreid de afweging te maken.

Premie kost 20% van aankoopbedrag

Veel hangt sowieso af van de aankoopprijs van je toestel. Voor een basissmartphone met een aankoopbedrag van 350 euro betaal je bij Media Markt een jaarpremie van 79,99 euro. De verzekering van een laptop van 850 euro kost je 179,99 euro per jaar. De premie bedraagt dus ongeveer een vijfde van het aankoopbedrag. Dat is in verhouding tot andere verzekerde producten vrij hoog. Leggen we de link met de aankoop van een wagen, dan zou een nieuw voertuig van 20.000 euro je een jaarpremie van 4.000 euro kosten. Voor alle duidelijkheid: de voorwaarden bij andere spelers in het multimediasegment wijken niet sterk af van die van Media Markt.

Tal van uitsluitingen

Bovendien koppelen de verzekeraars die polissen vaak nog aan een rist uitzonderingen, die niet zelden voor interpretatie vatbaar zijn. Ethias biedt bijvoorbeeld een Digital Omnium-verzekering aan die de gsm’s, smartphones, tablets en laptops van de verzekeringsnemer en zijn inwonenden verzekert tegen brand, accidentele materiële schade en diefstal. Wie nog geen klant is bij Ethias moet hiervoor 250 euro op tafel leggen, bestaande klanten betalen de helft. Het lijstje uitsluitingen blijkt echter bijzonder lang en niet altijd even helder. Zo valt het bijvoorbeeld moeilijk te bepalen welke slijtage eigen is aan het verzekerde toestel.

Franchise

Daarnaast moet je nagaan of de verzekeraar aan zijn polis franchisekosten koppelt. Bij Proximus betaal je voor de verzekering van je smartphone met een aankoopprijs van 700 euro een premie van 144 euro per jaar. In geval van schade draai je toch nog op voor de eerste 60 euro schade. Ergo, de verzekeraar op wie Coolblue een beroep doet, brengt dan weer per schadeclaim een eigen risico van tien procent van het verzekerde bedrag in mindering.

“Geld niet waard”

Vanwege het gebrek aan heldere informatie en de vaak beperkte kwaliteit van de dekking ziet de Ombudsman van de Verzekeringen het aantal klachten rond dergelijke polissen jaarlijks toenemen. Test Aankoop stelde in 2018 zelfs onverbloemd dat dergelijke verzekeringsproducten hun geld niet waard zijn.

Wat met diefstal uit je woning of wagen?

Wanneer dieven je laptop uit je wagen pikken, dan komt je verzekeraar niet tussen. Dat geldt ook in het geval van een omniumverzekering. Wanneer je bovenop je woningverzekering ook een diefstalverzekering hebt afgesloten, kom je bij een woninginbraak wel in aanmerking voor een tegemoetkoming. Al moet je laptop of smartphone dan wel deel uitmaken van de verzekerde inhoud en gelden er opnieuw verschillende voorwaarden en uitzonderingen.

