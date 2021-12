Heeft de witte doos haar tijd gehad? Interieurarchitect Bart Appeltans laat zijn licht schijnen over de woontrends van nu

Corona heeft ons de emotionele waarde van ons huis doen beseffen. Interieurarchitect Bart Appeltans, bekend van ‘Blind Gekocht’, helpt ons van dat huis een thuis te maken. “Een interieur moet bij de persoonlijkheid en het leven van de bewoners passen, en dat kan in om het even welke stijl. We zijn vandaag veel vrijer in de keuzes die we maken.” Een gesprek over decoratie, durven en doen.