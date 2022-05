Heb jij ook zoveel stof in huis? Hoe kun je voorkomen dat je twee keer per dag moet afstoffen?

Voor heel wat mensen is afstoffen ‘de vervelendste klus in huis. Zo schrijft lezeres Anja ons: “Vooral mijn tv trekt veel stof,en die is van zwart kunststof. Ik stof hem 's morgens af, ga de deur uit en als ik thuiskom ligt er alweer een waas van stof over. Ik heb al microvezeldoekjes geprobeerd, swiffer, een klamme zeem ... niets houdt het tegen. Het lijkt wel alsof er stof via de poot omhoog kruipt en zich over het apparaat verspreidt. Hoe kan ik voorkomen dat ik twee keer per dag moet afstoffen?”

Marja vindt het een leuke vraag, reageert ze enthousiast aan de telefoon. “Ik heb er veel over nagedacht en het eerst wat bij mij opkomt is het beeld van de vrijdagen van vroeger: dan stond iedereen in de buurt buiten de matten uit te kloppen en gingen overal alle ramen en deuren open om te luchten. Pak eens wat kussens, matjes en andere voorwerpen die veel stof verzamelen erbij en klop ze uit. Moet je eens zien wat een stof daar uit komt! Dat is alvast stof die minder in huis loskomt als je bijvoorbeeld op de bank gaat zitten.”

Huidziekte

Het is een beginnetje - matten kloppen - maar Marja beseft dat de kous daar nog niet mee af is. “Eerst wil ik even meegeven: stof doet leven. Als je spullen hebt, heb je stof in huis. Zelf ben ik ook altijd aan het boenen omdat ik psoriasis heb, een huidziekte waardoor er altijd schilfers overal liggen. Mijn zoon zei altijd al: ‘Mam, jij hoeft niet op wintersport want je creëert je eigen berg sneeuw in huis’. Haha!”

Dan de schoonmaakwerkwijze: “Ik doe het liefst sokken aan mijn handen. Als een apparaat veel stof trekt, omdat die statisch is, doe ik sokken van acryl oftewel kunststof aan mijn handen. Door het wrijven worden de sokken statisch en trekken ze stof aan. Het fijne van sokken is dat je ze om kunt draaien en binnenstebuiten kunt doen. Dan hoef je ze niet zo vaak te wisselen als een stofdoek. Na gebruik doe je ze gewoon in de was.”

Soms haalt Marja nóg een truc uit met de sokken. “Voordat ik ze om mijn handen doe, wrijf ik wat crème op mijn handen. Heel normale en goedkope handcrème. Door de wrijving wordt het stof van de sokken warm en die crème dus ook. Er sijpelt een heel klein laagje vet door de sok door en dat vet neemt het stof extra goed op. Dan breng je minder stof de lucht in, dat later weer neerdwarrelt op je meubels en televisie.”

Geen stofdoek

“Ik heb dus geen stofdoeken meer in huis. Zoek maar eens, ik denk dat je hier nog eerder een vergeten paasei tegenkomt dan een stofdoek. Ik zie mensen weleens buiten op het balkon hun stofdoek uitkloppen. Met een beetje pech zit het allemaal aan de buitenkant van de ramen!”

Na het stoffen is stofzuigen ook een goed idee. “Ik stofzuig iedere dag, ook vanwege die psoriasis. Het is handig na het stoffen om een half uur te wachten tot de meeste stof is neergedaald. Dan zuig je dat allemaal van de grond. Extra tip: leg wat waskorrels op het tapijt. Als je dan stofzuigt, gaat het lekker ruiken in huis.”

Voor de moeilijk bereikbare plekjes heeft Marja overigens een ander hulpmiddel dan sokken. “Zo'n wegwerkdoekje aan een staafje. De staaf kun je ook verlengen. Dat is mijn giraf. Hij doet wat je wil en komt overal!”

