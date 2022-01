Heb jij jouw bomen al gesnoeid? “Als je te lang wacht zullen je planten nodeloos energie verliezen”

Het wordt de komende week stilaan warmer. Hoog tijd om de snoeischaar boven te halen, vindt onze tuinexperte Laurence Machiels. Snoeien is natuurlijk geen must - in de natuur wordt ook niet gesnoeid - maar het zorgt wel voor meer oogst én houdt je planten in een mooie vorm. “Wil je het doen, wacht dan niet te lang. Zeker voor planten als vijgenbomen, kiwi’s en druivelaars lonkt de deadline om de hoek.”