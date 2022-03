Heb jij al eens een ‘zonnehond’ gespot? “Het kan lijken alsof er drie zonnen aan de hemel staan”

De zonnehond is een optisch natuurfenomeen, dat al in het oude Griekenland werd waargenomen door Aristoteles. De wetenschappelijke term is parhelium, wat afkomstig is van het Griekse parēlion en ‘naast de zon’ betekent. Bij dit lichtverschijnsel lijkt er een lichtvlek links en/of rechts van de zon te staan, op dezelfde hoogte. Die lichtvlekken kunnen soms zo fel zijn dat het lijkt alsof er drie zonnen aan de hemel staan. Waarom dit fenomeen de naam zonnehond heeft gekregen is voorlopig een mysterie. Wetenschappers vermoeden dat de Griekse mythe waarin Zeus met zijn honden door de hemel wandelt er voor iets tussenzit. Net zoals de honden hun baasje trouw volgen, wijken de bijzonnen ook niet van de zijde van de zon.

Een bijzon ontstaat als er zich ijskristallen in onze atmosfeer bevinden. Meestal is dit in de vorm van hoge bewolking, zoals cirrus en cirrostratus wolken. De zeshoekige ijsplaatjes, evenwijdig met de horizon, breken het zonlicht het sterkst naar links en rechts waardoor de lichtplekken langs de zon verschijnen. In principe kan je ze het hele jaar door spotten, al laten ze zich het vaakst zien tijdens koude dagen als er veel ijskristallen aanwezig zijn in de lucht. Ze komen het best tot hun recht na zonsopgang of voor zonsondergang, omdat de hoek tussen de zon en ijskristallen dan optimaal is. Je kan een zonnehond ook gebruiken om het weer te voorspellen. De hoge sluierwolken die ervoor verantwoordelijk zijn, wijzen op een naderend warmtefront. Spot je er één, dan bestaat de kans dat het in de daaropvolgende 24 uur gaat regenen.