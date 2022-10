Hanne van K3 ging met 7 maanden zwangerschap het vliegtuig op: is dat een goed idee en waar moet je op letten?

Gistermiddag vlogen negen artiesten naar Barcelona voor het nieuwe seizoen van ‘Liefde voor muziek’. Ook K3'tje Hanne (28), die al zeven maanden zwanger is, was van de partij : “Met toestemming van de gynaecoloog.” Maar is hoogzwanger reizen met het vliegtuig wel zo’n goed idee? Wat raden de vliegtuigmaatschappijen zelf aan? En heb je speciale documenten nodig? Onze journalist zocht het uit.

Wat zeggen de vliegtuigmaatschappijen?

De regelgeving kan lichtjes verschillen van maatschappij tot maatschappij. Wel is het zo dat de meeste zwangere vrouwen bij alle maatschappijen probleemloos mogen vliegen tot de 28ste week. Na die periode heb je een medisch attest of Fit to fly-verklaring nodig, ingevuld door je arts. Het gaat hier om een verklaring, waarbij wordt bevestigd dat de zwangerschap zonder complicaties verloopt. Het attest moet je kunnen voorleggen bij een eventuele controle.

Het medisch attest kan je gebruiken tot de 36ste week. Vanaf dan laten vliegtuigmaatschappijen het niet meer toe om te vliegen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij TUI en Ryanair. Brussels Airlines heeft het over een periode van 36 weken of 4 weken voor de verwachte bevallingsdatum. “Aanstaande moeders die al 37 weken zwanger zijn, mogen enkel binnen Europa vliegen, en uitsluitend met de toestemming van ons medisch assistentieteam”, klinkt het.

Ben je zwanger van een tweeling, of misschien wel een drieling? Dan kunnen de regels opnieuw verschillen. Zo mag je bij TUI en Ryanair maar vliegen tot de 32ste week in plaats van de 36ste week.

Wat zegt de medische wereld?

Over één ding zijn alle medische bronnen het zo goed als eens: bespreek je vliegreis sowieso op voorhand met je gynaecoloog. Die kan het best inschatten of je kans maakt op complicaties en of een vliegreis een groot risico inhoudt. Bovendien zal een medisch expert je ook het best kunnen vertellen tot wanneer je het best reist.

Volgens het UZ Leuven is het tweede trimester (tussen 14 en 28 weken) het beste moment om te reizen. “Je lichaam heeft zich dan al wat aangepast aan de zwangerschap. Je hebt bovendien meer energie en minder last van ochtendmisselijkheid.” Verder heeft het ziekenhuis nog twee belangrijke tips: “Zorg ervoor dat je goed drinkt en eet, en loop af en toe eens rond of doe enkele oefeningen. Zo bevorder je de bloedcirculatie.”

Deze dingen doe je best tijdens de reis (volgens het UZ Leuven) • Draag comfortabele kleding.

• Strek om het uur je benen en loop regelmatig rond.

• Neem geen geneesmiddelen (bijvoorbeeld voor reisziekte, reizigersdiarree) zonder je arts te raadplegen.

• Verzamel voor vertrek informatie over de kwaliteit van de gezondheidszorg in het land van bestemming en ga specifiek na of zwangerschapsziekten er degelijk behandeld worden.

• Stel een reisapotheek samen. Misschien heb je geneesmiddelen nodig die alleen afgeleverd worden op voorschrift.

• Let extra op hygiëne: pas strikt de richtlijnen toe inzake water en voeding als je naar het buitenland reist, zeker in tropisch gebied.

• Vermijd bestemmingen op grote hoogte, zeker tijdens het eerste trimester: de baby dreigt er een zuurstoftekort te krijgen.

• Vermijd gewelddadige sporten en diepzeeduiken.

• Opgelet voor de zon: je kan een zwangerschapsmasker krijgen (uitslag in het gelaat).

• Neem geen koude baden (gevaar voor weeën), maar ook geen te warme (slecht voor de aders).

