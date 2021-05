Hanne Troonbeeckx (42) laat in haar portemonnee kijken: “Ooit de pech gehad te investeren in een opleiding die niet bleek wat ik ervan verwacht had”

Hanne Troonbeeckx (42), happinesscoach en presentatrice op njam!, laat in haar portemonnee én haar ziel kijken. In onze rubriek Centen en percenten vertelt ze openhartig over hoe ze met geld omgaat, waar ze in investeert en welke financiële lessen ze geleerd heeft. “Ik verdien nu geld met wat ik graag doe, al is het een hindernissenparcours geweest om dit punt te bereiken.”