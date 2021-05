Halveer je waterfactuur: gebruik gratis regenwater

Regenwater is makkelijk op te vangen en gratis. Vandaar de verplichting bij nieuwbouw om een regenwaterput te installeren. Zo sla je drie vliegen in één klap: je helpt mee overstromingen voorkomen, je bent zuiniger met kostbaar drinkwater en je bespaart op je waterfactuur.

Hoe werkt een regenwaterput?

De regen die op je dak valt, wordt via de dakgoot opgevangen. Dat water loopt naar een waterput of reservoir in plaats van naar de riolering. Een voorfilter houdt bladeren en vuil tegen, een overloop in de regenwaterput voorkomt overstroming in natte periodes. De pomp stuurt het regenwater vervolgens via een leidingennet naar de aftappunten in je huis en tuin.

Tip: Ook met een eenvoudige regenton kan je regenwater opvangen en gebruiken voor je tuin. Die plaats je bovendien makkelijk zelf.

Hoeveel drinkwater spaar je uit?

In Vlaanderen betaal je volgens de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) ongeveer 4,3 euro voor 1 kubieke meter (m³) drinkwater, inclusief btw. Een gezin van vier personen verbruikt gemiddeld 348 liter water per dag. Of zo’n 127 m³ per jaar. Wat overeenkomt met een jaarfactuur van 546,1 euro.

Gefilterd regenwater is geschikt voor alle toepassingen waarvoor geen drinkbaar water nodig is, zoals toiletspoeling, je wasmachine, de auto wassen, schoonmaken, je tuin besproeien… Kortom zo’n 50 procent van het totale waterverbruik van een gezin kan je dus perfect opvangen met regenwater.

Hoe groot moet je put zijn?

De grootte van de regenwaterput wordt bepaald door de wetgeving: 50 l/m2 geprojecteerde dakoppervlakte, met een minimum van 5.000 liter. “Een regenwaterput mag niet te groot, noch te klein gedimensioneerd zijn”, legt Jan Lauwers van O Beton uit. “Een te kleine put is economisch niet interessant. Als die te vaak leeg staat, moet er dikwijls overgeschakeld worden op leidingwater. Zo gaat het waterbesparend effect deels verloren. Een te grote tank is evenmin interessant. Het water wordt in dit geval onvoldoende ververst. Het is goed dat een tank af en toe wat overloopt.”

Hoeveel kost een regenwaterinstallatie?

Voor een regenwaterinstallatie met betonnen reservoir betaal je tussen de 1.500 en 4.500 euro. Voor een met een kunststof regenwaterreservoir ligt de prijs tussen 2.240 en 6.000 euro. Vergeet niet dat de installatiekosten hier nog moeten bijgeteld worden. Die hangen af van de situatie. Gaat het over nieuwbouw of renovatie, is de plaats makkelijk te bereiken, zijn er veel graafwerken nodig …?

Bij renovatie liggen de installatiekosten meestal wel hoger door intensievere werken zoals de vervanging van leidingen en dus ook meer breekwerk. De kosten van het materiaal dat nodig is voor de installatie zoals de buizen, zijn beperkt. Volgens een recent onderzoek van Test-Aankoop heb je deze investering na zo’n zeven jaar terugverdiend door de winst op je waterfactuur.

Bron: Livios