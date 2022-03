“Hackers zouden je kunnen laten betalen om je eigen auto te gebruiken”: experts leggen uit hoe je je best beschermt

“Tegen 2050 moeten alle huizen energiela­bel A krijgen: vandaag haalt amper 5 procent die norm”: zo maak je jouw huis energiezui­ni­ger

Vorig jaar steeg het aantal huizen in Vlaanderen naar een totaal van 3,3 miljoen, maar het grootste deel van ons woningpark is sterk verouderd en energieverslindend. Het doel is om tegen 2050 elk huis even energiezuinig te maken als een nieuwbouw met het energielabel A. Hoe energiezuinig is jouw huis? Maak een schatting met onze energiewijzer en ontdek wat je kan verbeteren en hoe dat moet.

