Haarscherp naar je favoriete series en films kijken: dit zijn de beste 4K-televisies

MultimediaAls je ‘s avonds graag ontspant met een goede film of serie is een televisie met een resolutie van 4K onontbeerlijk. Onze techredacteur presenteert de vier beste televisies binnen elk budget en blikt vooruit op de toekomst waarin 8K de standaard zal worden.

Samsung UE43TU7020 (vanaf 399 euro)

Volledig scherm Samsung UE43TU7020 © Samsung

Dit instapmodel van Samsung bestaat in een waaier aan maten, van 43 (schermdiagonaal 109,22 cm) tot maar liefst 75 inch (190,5 cm). Een speciale chip, de Crystal Processor 4K, stuurt de beeldkwaliteit nog wat bij, zodat de kleuren beter tot hun recht komen. In tegenstelling tot de duurdere televisies beschikt dit basismodel niet over bluetoothverbinding, maar kan het wel via wifi verbonden worden. Op die manier kan je rechtstreeks de apps van populaire streamingplatformen besturen.

Sony KD-55XH9005 (vanaf 888 euro)

Volledig scherm Sony KD-55XH9005 © Sony

Wie graag gamet of naar sport en actiefilms kijkt is bij deze televisie aan het juiste adres. Dit toestel heeft namelijk een beeldverversing van 100 hertz, waardoor overgangen vloeiend verlopen. De ledzones op dit scherm lichten afzonderlijk op, waardoor het contrast versterkt wordt. Door het contrast ook aan te passen aan de kleuren wordt het beeld realistischer en dieper.

Philips 55OLED855 (vanaf 1.499 euro)

Volledig scherm Philips 55OLED855 © Philips

Wie nog realistischere beelden wil, kiest best voor een televisie met een oledscherm. Zo’n toestel geeft kleur en contrast beter weer, maar kost ook wel meer dan een LED-scherm. Zoals de meeste televisies van Philips maakt het gebruik van Ambilight, de technologie die langs de achterkant van het scherm licht schijnt in dezelfde kleuren die op het beeld te zien zijn. Ook handig: via spraakcommando’s kan je deze Android-tv je favoriete programma’s laten spelen.

LG OLED77GX6LA (vanaf 4.099 euro)

Volledig scherm LG OLED77GX6LA © LG

Zin om echt uit te pakken met je televisie? Dan is dit gigantisch scherm van 77 inch, dat amper twee centimeter dik is, iets voor jou. Op zowat alle kenmerken overklast dit toestel de meeste andere 4K-televisies: het is scherper, sneller, contrastrijker… Zoals wel vaker bij televisies in deze prijsklasse gebruikt het artificiële intelligentie om de beste kijkervaring te garanderen. Deep learning algoritmen analyseren namelijk wat er op het scherm te zien is, om vervolgens beeld en geluid te verbeteren.

Sony Bravia KD-85ZH8 (vanaf 7.296,41 euro)

Volledig scherm Sony Bravia KD-85ZH8 © Sony

Intussen verschijnen mondjesmaat een aantal televisies met een scherpte van 8K op de markt, met een beeld dat vier keer zo scherp is als dat van 4K-televisies. Daardoor kan je letterlijk de blaadjes op een boom tellen. Je kan dus bij wijze van spreken letterlijk de blaadjes aan de bomen op je scherm tellen. Besef wel dat er nu nog maar zeer weinig 8K-content beschikbaar is. De 8K-televisies zijn ook nog relatief duur en niet altijd even energiezuinig. Sony heeft er een aantal in de aanbieding, waaronder deze Bravia KD-85ZH8 die meer dan 7000 euro kost. En dat is een schijntje in vergelijking met de KD-98ZG9 van 98 inch, die je voor 80.000 euro kunt kopen.

