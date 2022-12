Haarklinieken promoten ‘galeatomie’ om haarverlies tegen te gaan: wat houdt die ingreep in en wat is het resultaat?

Tessa (29) vertelt over leven met een opvallend uiterlijk: “Ik probeerde het te camoufle­ren met make-up maar herkende mezelf niet meer”

Tessa Schiethart (29) coacht mensen met een opvallende ziekte of uiterlijk. Zelf is ze geboren met een wijnvlek, dus ze weet waar ze het over heeft. Ze schreef ‘Zien en gezien worden’, over camouflage, er niet overheen praten en incasseringsvermogen. “Ik heb geleerd dat commentaar op mijn uiterlijk niet persoonlijk is. Het zegt meer over de afzender dan over mij.”

28 november