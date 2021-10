Grote prijsverschillen tussen muziekoortjes: is duurder ook beter?

Hardware InfoMuziek- en/of podcastliefhebber? Dan heb je je ongetwijfeld al eens afgevraagd wat nu de juiste set oortjes voor je mediaspeler is. Muziekoortjes komen namelijk in allerlei prijscategorieën voor. Maar waar liggen de verschillen juist? Zijn goedkopere exemplaren slechter voor je gehoor? En wat zijn dan de beste aankopen? We vroegen het aan Frank Everaardt van Hardware.info .

“De verschillen zitten in de eerste plaats in de kwaliteit van de oortjes”, zegt Everaardt. “Bij veel telefoons werden vroeger oortjes meegeleverd. Deze zijn functioneel, maar de muziekkwaliteit laat voor liefhebbers vaak te wensen over. Ze missen diepte, hoogte en nog veel meer in het geluid. Dat zorgt ervoor dat de muziek vaak niet heel goed klinkt. Meegeleverde oortjes doen soms ook pijn aan de oren. Duurdere oortjes bieden doorgaans meer functionaliteit en een hogere geluidskwaliteit.”

“Het is daarom niet zo dat goedkope oortjes je gehoor beschadigen”, gaat Everaardt verder. “Wel kun je je oren beschadigen als je het geluid dat door je oortjes komt te hard zet. Oortjes van lage kwaliteit kunnen wel vermoeiender zijn bij het luisteren. Dat maakt hen vaak minder geschikt voor lange (video) vergaderingen.”

AirPods: geen topniveau

Veel telefoons hebben tegenwoordig geen aansluiting meer voor het kabeltje van bedrade oortjes of een koptelefoon. Draadloze oortjes zijn meestal duurder dan de modellen met kabel. “Apple is het merk dat de draadloze oortjes bekend heeft gemaakt met haar AirPods. Ze zijn nog steeds marktleider en de integratie met haar producten is van topniveau. Helaas valt dat niet te zeggen over de geluidskwaliteit. Duurdere oortjes van andere merken klinken aanmerkelijk beter”, weet Everaardt.

“Aan de onderkant van de markt vind je oortjes zonder ruisonderdrukking. De luxueuzere modellen bieden dat wel, wat betekent dat je geluid of stemmen van anderen kunt wegfilteren. Dat is ideaal als je op een druk kantoor werkt of als je rust nodig hebt tijdens je verplaatsing met het openbaar vervoer. Luxueuzere modellen komen ook met een app. Daarmee kun je de instellingen van de oortjes bepalen, wat vooral handig is als je ze vaak in verschillende omstandigheden gebruikt. Zo kun je bijvoorbeeld de ruisonderdrukking aan- en uitschakelen en diverse andere instellingen beheren.”

De selectie van Frank Everaardt en Hardware.info, voor elk budget

Teufel Move (vanaf 19,99 euro) - uitstekend, maar mét kabel

Heeft je telefoon nog een koptelefoonaansluiting, dan kun je voor 20 euro dit model van het Duitse merk Teufel aanschaffen. Het heeft een krachtige sound en is een waardige upgrade voor als je betere oortjes wil dan de gratis exemplaren die al bij je telefoon zaten. Doordat ze gewoon via een kabeltje werken heb je ook geen last van lege batterijen of verbindingsproblemen. De oortjes worden geleverd met vier maten dopjes, zodat ze in vrijwel ieder oor passen.

Volledig scherm Teufel Move Black © Hardware.info

SkullCandy Dime (vanaf 38,95 euro) – goedkoop, hip en draadloos

Wie dacht dat leuke draadloze oortjes duur zijn heeft het mis. Het hippe skatermerk SkullCandy brengt oortjes op de markt met een prijs lager dan 40 euro. Je verbindt ze via bluetooth en krijgt er een oplaaddoosje bij. De geluidskwaliteit is redelijk, maar niet overtuigend. Als je écht wil genieten van muziek via draadloze oortjes dan moet je iets meer investeren. Wil je minder uitgeven of reserveoortjes hebben dan is dit een perfect betaalbaar alternatief.

Volledig scherm Skullcandy Dime True Wireless In-Ear Black © Hardware.info

Huawei Freebuds 4i (vanaf 58,99 euro) – overal rust

Het Chinese merk Huawei biedt tegenwoordig veel meer dan alleen telefoons. De Freebuds 4i zijn functionele oortjes die via de app van Huawei op je telefoon te configureren zijn. Hun grote pluspunt is de ingebouwde ruisonderdrukking waardoor je het geluid in je omgeving kunt wegfilteren. Ook deze oortjes zijn vergezeld van een oplaaddoosje. De geluidskwaliteit staat een trapje hoger dan de SkullCandy.

Volledig scherm Huawei Freebuds 4i Carbon Black © Hardware.info

Jabra Elite 65t Copper (vanaf 87 euro) – maximaal draagcomfort

Deze oortjes zitten heel prettig en worden geleverd met een complete app. Binnen de functionaliteit van deze oortjes vind je ook ruisonderdrukking. De standaardafstelling is een beetje flets waardoor je even met de instellingen aan de slag moet om het geluid volgens je smaak af te stellen. Pluspunt: deze oortjes zitten muurvast in je oren.

Volledig scherm Jabra Elite 65t Copper © Hardware.info

Sony WF-1000XM4 (vanaf 279 euro) – de ultieme oortjes

Wil je de beste geluidskwaliteit, de meeste functionaliteit én ruisonderdrukking? Dan zijn de Sony WF-1000XM4 de allerbeste. Deze oortjes klinken uitstekend voor zowel moderne als klassieke muziek en via de app heb je uitgebreide instelmogelijkheden. Ze zijn duur, maar de investering zeker waard.

Volledig scherm Sony WF-1000XM4 Black © Hardware.info

