Grote herfstschoonmaak in huis? Houd dan maar cola, bier, laurier en een viltstift klaar

“Ik merk het niet alleen aan mezelf, maar ook om me heen. Een vriendin klaagde: ‘het is zo'n rommel in huis, hoe kom ik er doorheen?’ In de zomer is opruimen vaak geen prioriteit en de binnenboel schiet er dan bij in. Nu staat de herfstvakantie voor de deur, en dat betekent voor mij: ontrommelen!”

Marja begint de grote herfstopruiming in de slaapkamer. “Je zomerkleding heb je voorlopig niet meer nodig. Pak een vuilniszak en ga echt eens een keertje serieus door je kledingkast. Vraag je af of dat bloesje je volgend jaar nog zal passen. Wees streng voor jezelf, zeker met kinderkleding. Er zijn tegenwoordig allerlei goede doelen en je kunt de kleren doorgeven aan een ander kind. Je doet er wat goeds mee en het ruimt de kasten op, dat is prettig en geeft rust in je hoofd.” Kleren die je alleen in de winter draagt, kun je volgens de schoonmaakconnaisseur best even buiten aan de waslijn of bij een open raam hangen, zodat ze kunnen luchten en weer fris ruiken.

Bestrijd motten met laurier

“En neem de kast even af met een stofdoek. Vies wordt het daar niet snel, maar stoffig is het bijna altijd wel. Hang de kleding dan terug in de kast en zorg een beetje voor dezelfde hangers. De broeken bij de broeken, de jasjes bij de jasjes. Dat geeft overzicht.” De lades waar je sokken en truien in bewaart? Daar kan de mot in gaan zitten, waarschuwt Marja. “Je kunt allerlei soorten mottenballen kopen, maar evengoed een paar zakjes laurierblaadjes tussen de kleding leggen. Motten houden absoluut niet van laurier, en het geeft een lekkere lucht.”

Als Marja ontrommelt, gebruikt ze een verhuisdoos. “Neem er twee als je met meerdere mensen woont. Ik schrijf er met een viltstift een groot vraagteken op. Er zijn altijd spullen in huis waarvan je denkt: ‘wat moet ik ermee?’ Dat herken je waarschijnlijk wel. Je staat dan een halfuur na te denken wat je ermee moet aanvangen. Zonde van het halfuur, want vaak gooi je het uiteindelijk toch weg. Is de doos vol, zet hem dan in een aparte kamer op een plek waar hij niet opvalt.”

Quote Met wat lampenolie verwijder je in een handom­draai plakband­res­ten van je muur. Marja Middeldorp

Dan: de kinderkamers. “Hangt er een zomerse poster met pakweg kokospalmen met plakband aan de muur? Die kan er volgens mij wel af. Als je hem weghaalt, verschijnen er altijd van die lelijke plakrandjes. Ga absoluut niet met allerlei schuurmiddeltjes in de weer. Er is een heel makkelijk middel dat die resten zo verwijdert, en dat is lampenolie. Dep een beetje met een watje of een wc-papiertje en ga langs de plakresten. Laat het even intrekken en je zal zien dat je het spul er zo af haalt.”

De zomer is natuurlijk een droge en warme periode geweest. Het gevolg: je slaapkamer- of badkamerdeur piept en kraakt. “Heb je een stukje kaars over? Daarmee kun je een beetje over de scharnieren wrijven, dat helpt tegen het piepen.”

Kalkaanslag

De wc, die hangt nog vol met gedroogde boeketjes of leuke ansichtkaarten. “Die heb je inmiddels wel gezien en het zijn grote stofvangers”, zegt Marja. “Maak alles weer leeg. Hoe minder je hebt, hoe makkelijker het schoonmaken is.” Heb je - ook nadat je de wc heel goed hebt schoongemaakt - te maken met kalkaanslag? “Dit is een beetje een knipoog naar de studentenwoning, waar ze weleens boven de plee hangen na een avondje stappen. Je hebt altijd wel restjes cola in huis. Gooi al die restjes in de toiletpot en laat het intrekken. De cola lost dan alle kalkrestjes op.”

Van de cola naar het bier. Want met het goudgele gerstenat kun je de eikenhouten tafel of kast weer als vanouds laten glimmen. “Is je tafel vies, vettig en beklad met vingertjes? Doe wat bier in een pannetje en warm het op, maar kook het niet. Wrijf er vervolgens mee in de nerf van het hout en je zal zien dat het vuil wordt afgenomen en het hout weer gaat glimmen. De bierlucht vervliegt gelukkig heel snel.”

Wees ook streng voor de keukenlades, zegt Marja. “Is er een pak waar nog maar een kwart van inzit en gebruik je het niet meer, gooi het dan weg. Er kunnen allerlei beestjes in kruipen. En kijk goed naar de houdbaarheidsdatum. Maak ook de barbecue en de spulletjes schoon. Het meeste kan in de afwasmachine en dan is de barbecue volgend jaar niet vies als je hem weer boven haalt.”

Quote Een lekkende kaars? Lauw water met wat zout kan wonderen doen. Marja Middeldorp

Kaarsen en zout

Gezellig, die herfst, daar horen kaarsen bij - zeker nu we moeten opletten met ons energieverbruik. Maar wat als een kaars gaat lekken? Lauw water met wat zout kan wonderen doen: “Zet de kaars er even een kwartiertje in. De zoutoplossing trekt dan in de kaars. Als je hem er weer uit haalt, droog de kaars niet af, maar zet hem terug in de houder.”

Nu is het huis herfstklaar. Of nog niet helemaal, want wat met die verhuisdoos met het vraagteken erop? “Vraag jezelf voordat je hem opent af wat er in die doos zit. Het grappige is dat je dat vaak al weer bent vergeten. Doe weg wat je vergeten was en geef de spullen die je toch hebt onthouden nog één ronde in het huis.”

Lees ook: