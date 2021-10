Grondig verbouwd tijdens corona? Vergeet je brandverzekering niet aan te passen

Waardebepaling bij aankoop

Wanneer is er sprake van onderverzekering?

Minder ingrijpende renovaties, zoals het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer, hebben doorgaans geen impact op de verzekerde waarde. Dat is wel het geval wanneer je je woning uitbouwt met extra kamers of als je de zolder een nieuwe bestemming geeft, bijvoorbeeld als slaapkamer voor de kinderen. Aangezien de verzekeraar de waarde van het pand heeft bepaald op basis van het aantal kamers en de woningindeling bij aankoop, ben je dan mogelijk onderverzekerd.

Wat zijn de risico’s van onderverzekering?

Niet bij wet verplicht

Hoewel verzekeringsmaatschappijen de evenredigheidsregel in praktijk niet bij elke uitbreiding even strikt toepassen, valt het toch aan te raden om je verzekeringsagent te raadplegen. Dat doe je best ook wanneer je bijvoorbeeld zonnepanelen plaatst of je verwarmingssysteem volledig herdenkt. Het spreekt voor zich dat een hogere verzekerde waarde gepaard gaat met een hogere premie voor je brandpolis. Een aanpassing van de polis is bij wet echter niet verplicht, waardoor je steeds vrijblijvend inlichtingen kunt inwinnen. Op basis van die informatie kan je beslissen of een aanpassing in jouw geval aangewezen is of niet.