Groener, goedkoper en gezonder: daarom wil jij je auto verruilen voor een e-bike

Denk je er wel eens over je auto aan de kant te zetten en je voortaan met een e-bike te verplaatsen? Dat is dan alvast een goed begin. Vind je het echter moeilijk je oude gewoonten en dat extra paar wielen te laten varen en je in een nieuw mobiliteitsavontuur te storten? HLN Shop trekt je graag over de streep en somt vijf goede redenen op om 'ja' te zeggen tegen die fiets.

1. Gezondheid

Overweeg je je auto in te ruilen voor een e-bike, vaart in de eerste plaats je eigen gezondheid daar goed bij. Met een elektrische fiets geniet je weliswaar van trapondersteuning die het mogelijk maakt sneller en verder te rijden, maar zonder zelf energie te investeren, zal je er niet komen. Verruil je de wagen voor een e-bike om op je bestemming te raken, integreer je zo op een functionele manier meer beweging in je leven. Je maakt het overbodig om na het werk in de fitness te duiken of op je hometrainer kilometers te gaan trappen, en wint op die manier ook kostbare tijd.

2. Eén met de natuur

Maar ook voor je mentale gezondheid is fietsen goed. Stippel een aangename, zo groen mogelijke route uit naar je bestemming die toelaat om maximaal van de omgeving te genieten. Idealiter strelen de lentezon en een zachte bries je huid waardoor je tot rust komt en je vrij voelt, één met de natuur. Helaas is het in de echte wereld natuurlijk niet elke dag mooi weer. Maar ook daar zijn gelukkig oplossingen voor. Net zoals je wagen beschikt over airco en verwarming om de rit aangenamer te maken, kom je met aangepaste kleding ook op de fiets heel ver. Een goede regenjas en -broek, gemakkelijke schoenen, warme winterkledij en bescherming tegen de zon zorgen ervoor dat je bijna iedere dag van het jaar probleemloos op je bestemming raakt. Elke tocht is een kleine overwinning waar je best trots op mag zijn.

3. Geen fileleed

Al bij al zal je frustratieniveau vermoedelijk dalen indien je de fiets neemt. De belangrijkste reden: je fietst vrolijk om elke file of hindernis heen. In veel gevallen ben je zo zelfs sneller waar je moet zijn dan wanneer je met de auto zou gaan. Is er voor één keer wel vlot verkeer? Dan nog heb je als fietser een troefkaart, want je hoeft immers niet op zoek naar een parkeerplek. Je kan je fiets steeds voor de deur stallen, waar een automobilist ook nog het risico loopt om na een tijdrovende zoektocht genoegen te moeten nemen met een parkeerplek ver weg. Weer een ergernis die je kan schrappen als je voor een e-bike kiest.

4. Stukken goedkoper

Alsof dat nog niet genoeg was, is fietsen ook goed voor je portemonnee. In aankoop is zelfs een high-end e-bike nog stukken goedkoper dan een wagen, maar daarmee zijn de financiële voordelen allesbehalve uitgeput. Met een e-bike hoef je je namelijk geen zorgen te maken over de almaar klimmende brandstofprijzen. Ook als we de vergelijking maken met een elektrische wagen, komt de e-bike als winnaar uit de bus: om je fiets op te laden heb je maar een fractie van de elektriciteit nodig die een auto behoeft. Verder bespaar je op taksen, verzekeringen, parkeergeld, onderhoud en mogelijk ook boetes. En zoals eerder aangegeven, misschien zelfs op dat fitnessabonnement.

5.Groener

Last but not least, verklein je je ecologische voetafdruk als je je auto omruilt voor een (elektrische) fiets. De fiets is het meest efficiënte, groene vervoermiddel en zeker de moderne, elektrische versie is dan ook een geduchte concurrent voor de vervuilende wagen. Aangezien de gevolgen van de klimaatopwarming zich al flink laten voelen, is actie uiterst urgent. Je kon dus beter gisteren je wagen al parkeren, dan vandaag.

