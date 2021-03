Groene stroom brak records in 2020: hoe kiest u voor een duurzame energieleverancier?

EnergieDe Belgische productie van hernieuwbare energie bereikte vorig jaar een recordpeil. We hebben dat te danken aan de bijzonder gunstige weersomstandigheden en de ingebruikname van nieuwe offshore windmolenparken. Dat blijkt uit cijfers van Elia, de beheerder van het Belgische hoofdspanningsnet. Mijnenergie.be ging na hoe u in België voor zelf opgewekte groene energie kiest.

De productie van hernieuwbare energie bedroeg in 2020 18,6% van de elektriciteitsmix. In absolute cijfers stegen de opgewekte volumes met 31% in vergelijking met het jaar 2019. Elia linkt die stijging aan de gunstige weersomstandigheden en een toename van de geïnstalleerde capaciteit voor windenergie: van 3.796 MW eind 2019 naar 4.670 MW eind 2020.

Groeiende interesse in groene, lokale stroom

De consument toont een groeiende interesse in die Belgische stroom. De prijs blijft het argument bij uitstek om voor een energieleverancier te kiezen. Groene stroom prijkt op dat lijstje al enkele jaren op de tweede plaats. Uit de Marktmonitor van energieregulator VREG blijkt eveneens een groeiende belangstelling in stroom die dicht bij huis is opgewekt.

Zelf opwekken

De meest evidente manier om van lokale, hernieuwbare stroom te genieten, is die zelf op te wekken. Door de nieuwe tariefregeling voor eigenaars van zonnepanelen met een terugdraaiende teller verlopen het verbruik en de stroominjectie bovendien gescheiden, waardoor het nog meer loont om uw energieproductie en verbruik op elkaar af te stemmen.

Handige hulpmiddelen

Voor de energie die u van het net afneemt, ontdekt u via een prijsvergelijker in één oogopslag of een leverancier groene stroom levert, dan wel grijze stroom, opgewekt uit fossiele energiebronnen of kernenergie. Indien u wenst te weten waar de leverancier die stroom opwekt of uit welke regio’s hij die aankoopt, dan biedt de herkomstvergelijker van energieregulator VREG een antwoord.

Groen is niet duurder

Groene stroom hoeft bovendien niet duurder te zijn dan grijze stroom. Uit een steekproef die wij op 18 februari via Mijnenergie.be uitvoerden, bleken de zeven goedkoopste contracten 100% groen te zijn. Leveranciers die inzetten op 100% groene en lokale stroom bevinden zich binnen elk prijssegment.

