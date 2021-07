Grijpen we te snel naar cholesterolverlagers? “We raden altijd eerst aanpassingen van de levensstijl aan”, zegt cardioloog

“1 op de 2 Belgen is te zwaar”: twee experts leggen uit hoe je op een gezonde en langdurige manier gewicht verliest

4 maart Wereldwijd zijn de voorbije vijf jaar liefst vijf miljoen mensen vroegtijdig overleden als gevolg van overgewicht en obesitas. Ook België heeft een probleem. “De helft van onze bevolking heeft overgewicht”, stipt prof. Bart Van der Schueren (Obesitaskliniek UZ Leuven) op de Wereld Obesitas Dag aan. Hoe weet je of je BMI te hoog is? En wat werkt nu écht om langdurig af te vallen? “Iedereen kan 5 à 10% gewicht verliezen, wat meestal al voldoende is om je gezondheid enorm te verbeteren.”