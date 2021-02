Gratis renovatielening voor wie ingrijpende groene verbouwingen doet: wat zijn de voorwaarden? En tot hoeveel kan je renteloos lenen?

Wie vandaag een woning aankoopt en een flinke renovatie plant, kan vanaf dit jaar een renteloos hypothecair krediet afsluiten dankzij de Vlaamse renovatielening. Ook een huis of appartement dat je aankoopt om te verhuren komt in aanmerking. Met de Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie wil de Vlaamse regering alle woningen over 30 jaar even energiezuinig hebben als een nieuwbouwwoning van 2015. Daarmee streeft ze naar een vermindering van de broeikasemissies in woonhuizen met maar liefst 75 procent. Daar is alleszins veel ruimte voor, want het is geweten dat het overgrote deel van de Vlaamse woningen nog veel te veel (vuile) energie verbruikt en uitstoot. Zo heeft de helft van de huizen geen goede muurisolatie, een derde geen vloerisolatie en in een op de tien woningen zit nog steeds enkel glas.