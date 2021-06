Graag kippen in je tuin? Onze tuinexperte legt uit hoe je dat het best aanpakt: “Wees zuinig met maïs en richt hun hok op het oosten”

Moestuinie­ren op 1 m²: onze tuinexper­te toont hoe je het aanpakt met een moestuin­bak

7 mei Je hoeft je niet te bukken, onkruid komt er amper in en je kunt al vroeg in de lente starten: een moestuinbak heeft tal van voordelen. Wat kun je er allemaal in kweken, met welke grond vul je hem best en hoeveel water geef je? Onze tuinexperte Laurence Machiels helpt je graag op weg.