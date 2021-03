Goedkoop is niet altijd miskoop bij smartphones: dit zijn de beste onder de 250 euro

Nokia 5.3 (vanaf 176,95 euro)

Xiaomi Poco X3 (vanaf 213,95 euro)

Het minpunt van de Nokia 5.3 is de kwaliteit van het beeldscherm, maar daar heeft de Xiaomi Poco X3 zeker geen last van. Met een pixeldichtheid van 395 dpi overklast hij zelfs de iPhone SE, het budgetmodel van Apple. Qua prestaties moet je wel niet té veel verwachten. Zo heeft de Poco X3 een werkgeheugen van 6 GB en een Snapdragon 732G processor. Verwacht niet dat je daar zware programma’s of games op kan draaien.

Alcatel 1SE (vanaf 89,95 euro)

Een smartphone van nog geen honderd euro? De Alcatel 1SE bewijst niet alleen dat ze bestaan, maar ook dat ze best oké kunnen zijn. Dit toestel heeft drie camera’s, waaronder een groothoeklens en een dieptecamera. Met de nodige software worden de optimale instellingen bepaald, waardoor je prima foto’s kunt maken. Vinden we ook het vermelden waard: de krachtige batterij (4000mAh) én de glazen voorkant van de smartphone.

Moto G9 Power (vanaf 179 euro)

Oppo A5 (vanaf 149 euro)

De Oppo A5 is er voor al wie op zoek is naar een goedkope smartphone die goede foto’s maakt. Met dank aan vijf ingebouwde camera’s en twee dieptesensoren is dit een ideaal toestel om mooie portretfoto’s te nemen. De beeldstabilisatie is dan weer handig voor wie graag filmt. Met de batterij van 5000 mAh laat je niet alleen de smartphone draaien, maar kan je ook andere toestellen opladen.