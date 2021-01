“Goed slapen ’s nachts begint al overdag”: slaapcoach geeft tips die wél werken voor een betere nachtrust

Britse prof bestempelt alcohol als puur vergif: “Eigenlijk drink je het best niet meer dan 2 glazen wijn ... per jáár!”

9 januari Omdat 2020 afgrijselijk was. Omdat 2021 beter moet worden. Omdat we helemaal alleen zijn. Omdat we ‘binnenkort’ weer met veel mogen zijn. Redenen genoeg om te drinken, maar voor de Engelse verslavingsexpert David Nutt is geen enkele goed genoeg. “Als het nu op de markt zou worden gebracht, zouden we het een harddrug noemen en verbieden.” Mogen we dan nooit nog een glaasje nuttigen? Wat zijn de gevolgen nu écht voor je gezondheid? En wanneer weet je of je verslaafd bent?