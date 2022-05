“Giet op de grond, nooit op de plant”: onze tuinexperte legt uit hoe je met succes eigen tomaten kweekt

“Stop met spitten, want dan graaf je de vruchtbare laag weer onder”: onze tuinexper­te geeft advies voor een gezonde bodem

Een bodem in balans is hét geheim van een mooie en weerbare tuin. Daarin groeien planten zoveel gemakkelijker, blijven ze gezonder én zijn ze beter gewapend tegen de droogte. Verhoog de weerstand van je tuin, en investeer in een rijk biologisch leven. Onze tuinexperte Laurence Machiels toont je hoe. De winter is hét ideale moment.

22 januari