GEZOND KILO’S KWIJT. Vasten na de feestdagen? “Als je niet eet, ruimen de cellen alle ‘rommel’ in het lichaam op”

Twit­ter-baas volgt extreme vorm van vasten en eet amper 7 maaltijden per week: “Waag je nooit aan zo’n gevaarlijk dieet”

Het vastendieet of intermitting fasting zit al een poosje in de lift. Hollywoodsterren als Jennifer Anniston, Kourtney Kardashian en Jennifer Lopez zweren al jaren bij het dieet waarbij je eetpauzes inlast. Maar de CEO van Twitter, Jack Dorsey, gaat nog een stapje verder. Hij vertelde onlangs dat hij amper 7 maaltijden per week verorbert. Wij gingen ten rade bij diëtiste Sanne Mouha over hoe (on)gezond dat is.

3 februari