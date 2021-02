Gezichtsherkenning op je smartphone werkt niet als je een mondmasker op hebt: kan je daar iets aan doen?

Stel, je staat in de wachtrij aan de winkelkassa, en je smartphone trilt in je jaszak. Je hebt een iPhone 12, een OnePlus 8 Pro, een Samsung Galaxy S21 of een andere van de tientallen smartphones met gezichtsherkenning, en kijkt eventjes naar je scherm zodat je smartphone je gezicht leest. Gaat niet, want je hebt dat mondmasker op, weet je nog?

Je kunt nu een aantal dingen doen. Het eerste is wachten tot je je winkelwaren buiten aan ’t inladen bent, maar het was misschien een dringend bericht van het thuisfront, mogelijk over een item dat niet op het boodschappenlijstje was beland. Je zou een andere toegangsweg kunnen kiezen, zoals de vingerafdrukscanner (sommige smartphones hebben beide) of de klassieke code.

Twee gezichten

Geen van bovenstaande opties voelt erg praktisch aan als je gewend bent om gewoon maar naar je smartphone te kijken om hem uit het slot te halen. Een truc - zij het nogal omslachtige - waar een paar slimmeriken al op uitkwamen is om een ‘tweede gezicht’ aan te maken bij de instellingen van de gezichtsherkenning op je smartphone. Zowel op iPhones als op sommige Android-toestellen kan je zo’n alternatief instellen. Je zou dus in principe een foto van je gezicht kunnen maken mét mondmasker. Dat leidt in veel gevallen tot een nieuw probleem, namelijk dat de gezichtsherkenningssoftware je zal vertellen dat je gelaat geblokkeerd is. De truc bestaat er vervolgens in om eerst je volle gelaat te scannen met een verticaal doormidden geplooid mondmasker voor je gezicht, en vervolgens de twee kanten van je gelaat te laten inlezen met het mondmasker op de andere. Werkt niet perfect, op sommige toestellen zelfs wellicht niét (het lukt wel op een iPhone 12, ontdekten we zelf). We zeiden het al: omslachtig!

Niet zo veilig

Bovendien maak je je smartphone op die manier eigenlijk een stuk minder veilig. De ingebouwde gezichtsherkenningssoftware heeft immers minder vergelijkingspunten waarmee hij kan vaststellen dat het getoonde gezicht wel degelijk het jouwe is. Kort samengevat: de kans is nu groter dat iemand anders met een mondmasker op zich onrechtmatig de toegang kan verschaffen tot jouw smartphone. Face ID op iPhone, het beste gezichtsherkenningssysteem dat momenteel op smartphones zit, heeft zo 30.000 gezichtsherkenningspunten. Met het deel van het gezicht uitgevlakt door dat mondmasker, zou dat wellicht de helft zijn.

Er zijn wel aanwijzingen dat gezichtsherkenningstechnologie in de toekomst rekening zal houden met het feit dat we soms mondmaskers aanhebben. De recentere versies van iOS herkennen ondertussen tenminste al dat je een masker aanhebt, zodat Face ID onmiddellijk overschakelt naar het codemenu. Verder zijn er ook al eerste gezichtsherkenningssystemen voor beveiligingscamera’s, zoals een systeem van het Amerikaanse bedrijf LeewayHertz, dat gezichten zou kunnen herkennen met een mondmasker aan. Je kan ervan uitgaan dat die technologie vroeg of laat ook in smartphones zal belanden, al zal ‘mondmaskerherkenning’ tegen die tijd misschien al niet meer nodig zijn.

